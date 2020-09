Un 'Game Boy' senza batteria che funziona semplicemente giocando

I ricercatori della Northwestern University e della Delft University of Technology (TU Delft) hanno creato un simil Game Boy che non si scarica mai e non ha bisogno di batterie per funzionare: basta giocare per ricaricarlo. Il progetto di ricerca, che non ha alcuna velleità commerciale, si basa sul concetto di tradurre in energia un'azione meccanica. "Quando premi un pulsante, il dispositivo converte quell'energia in qualcosa che alimenta la tua sessione di gioco", ha spiegato Josiah Hester della Northwestern, coautore della ricerca.

"Il gaming sostenibile diventerà una realtà e abbiamo fatto un passo importante in quella direzione, eliminando completamente la batteria", ha aggiunto Przemyslaw Pawelczak della TU Delft. "Con la nostra piattaforma, vogliamo affermare che è possibile creare un sistema da gioco sostenibile che porti divertimento e gioia all'utente".

Come potete vedere nel filmato più sotto, i ricercatori hanno creato un clone del Nintendo Game Boy, la famosa console portatile a 8 bit. All'interno è stata inserita la piattaforma ENGAGE, acronimo di energy aware gaming platform, con dimensioni e fattore di forma del Game Boy originale. Il passo successivo è stato quello di integrare pannelli solari nella parte frontale della console come fonte di energia primaria, dopodiché hanno inserito dei trasduttori piezoelettrici che consentono di ricavare energia dall'interazione dell'utente con i pulsanti.

Poiché si tratta di una tecnologia di calcolo intermittente, dove le attività di rilevamento, calcolo e comunicazione si svolgono quando è stata raccolta abbastanza energia per accendere il processore e l'esecuzione del software continua fino all'esaurimento dell'energia, i ricercatori hanno dovuto progettare l'hardware e il software del sistema da zero, in modo da raggiungere l'efficienza necessaria per garantire una durata di gioco accettabile tra le interruzioni energetiche. Gli studiosi hanno anche sviluppato una nuova tecnica per memorizzare lo stato del sistema in una memoria non volatile, riducendo al minimo il sovraccarico sul sistema e favorendo una ripresa veloce con il ritorno dell'alimentazione, in quanto scrivere in memoria consuma energia.

In questo prototipo di console portatile ecosostenibile non è necessario salvare i giochi poiché l'azione continua da dove la si è interrotta, anche a metà di un salto in un platform come Super Mario Land. In una giornata non troppo nuvolosa e con giochi che richiedono una quantità moderata di click, le interruzioni al gameplay durano in genere meno di un secondo per ogni dieci secondi di partita.

Si tratta perciò di uno scenario giocabile per alcuni titoli come scacchi, solitario e tetris, ma ovviamente siamo ben lontani da garantire un gameplay senza pensieri con i classici giochi d'azione o automobilistici. Vi è poi da dire che quando le condizioni di luce peggiorano, anche l'esperienza dell'utente ne risente. Inoltre, c'è un altro problema, ovvero la console non emette audio, limitando l'immersione del giocatore nel titolo.

Insomma, un bell'esercizio di stile (che comunque a detta dei ricercatori, quattro o cinque anni fa non sarebbe stato possibile), ma c'è ancora molta strada da fare prima di creare console da gioco portatili senza batteria. La piattaforma ENGAGE è solo un primo passo in questa direzione e il suo scopo principale è quello di sensibilizzare sul tema della dipendenza dalle batterie, dispositivi che per essere creati richiedono risorse e al tempo stesso sono difficili da smaltire.

Altro obiettivo è proporre un nuovo metodo di creare dispositivi elettronici e si punta in particolare all'applicazione dell'intermittent computing nel mondo dell'Internet of Things, ad esempio nei sensori per la raccolta di dati in agricoltura e persino nei satelliti, con soluzioni grandi come francobolli capaci di raccogliere informazioni atmosferiche per moltissimi anni.