Amazon sarà l'e-commerce ufficiale del Lucca Comics & Games: ecco le migliori offerte

Amazon come opportunità per la distribuzione e la crescita dei settori curati dal Lucca Comics & Games, che quest'anno sarà proposto nella variante Changes. Amazon.it, in qualità di Official e-commerce del festival, sarà uno degli alleati più preziosi di Lucca Changes, per ricreare l’effetto Lucca. Un'edizione, quella 2020, inevitabilmente diversa dal solito, perché la crisi sanitaria rende impossibili gli assembramenti di persone, ma che Amazon può contribuire a rendere affascinante come sempre.

Ecco il Lucca Store di Amazon

Come sempre le principali novità usciranno a cavallo del magico ponte di Halloween, e i libri, i fumetti, i collezionabili, i giochi più attesi saranno acquistabili da chiunque e da qualsiasi luogo sul Lucca Store di Amazon.it, pensato per la grande community di appassionati che da più di mezzo secolo si aggira per le strade della città alla ricerca dell’oggetto imperdibile. Gli editori, gli autori e i fan si incontreranno in questa piazza virtuale come prima facevano in piazza Napoleone o al padiglione Carducci. Infine, nell’ambito della programmazione online del festival, alcuni eventi esclusivi saranno riservati a clienti del Lucca Store disponibile su Amazon.

Il Lucca Store su Amazon porta in dote una serie di offerte vantaggiose su prodotti appartenenti a varie categorie. Ecco i prezzi migliori.

Videogiochi

Bluray e DVD

Fumetti e libri

Giocattoli e giochi da tavolo