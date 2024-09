UFL: uscita rimandata, sarà disponibile dopo EA Sports FC ed eFootball

STRIKERZ ha reso noto che l'uscita di UFL è stata ulteriormente rimandata: il gioco sarà disponibile in early access a partire dal 28 novembre, mentre il rilascio ufficiale è fissato al 5 dicembre. Il gioco, quindi, arriverà dopo le nuove edizioni di PES e EA Sports FC 25.

Per chi non lo conoscesse ancora, UFL rappresenta un'alternativa free-to-play ai due titoli succitati. Al momento, rispetto a proposte come EA Sports FC, offre un'esperienza più essenziale, ma gli sviluppatori hanno garantito che verrà espansa in seguito al rilascio.

"Abbiamo tenuto due Open Beta Test e, con il Common Test nelle sue fasi finali, oltre 2 milioni di partecipanti hanno giocato a UFL. La vostra partecipazione, il vostro feedback e le vostre critiche positive sono state incredibilmente preziose per noi. Non è stata una decisione facile, ma dopo aver analizzato il vostro feedback e molti dati di gioco, abbiamo deciso di rimandare l'uscita di UFL" si legge sul sito ufficiale.

Gli sviluppatori hanno anche spiegato quali sono state le problematiche riscontrate, chiarendo che sarebbe anche possibile rispettare le date precedentemente fissate, ma il tempo in più consentirà di fornire la migliore esperienza possibile.

"La maggior parte dei problemi riguarda alcune rifiniture e l'ottimizzazione di alcune funzionalità che contribuiscono a creare l'atmosfera generale del gioco. Capiamo che non esiste una ricetta per un gioco di calcio perfetto, ma è essenziale per noi assicurarci che soddisfi i nostri standard e le vostre aspettative".

Il team ha poi sottolineato ancora una volta che si tratta di un titolo live-service, il che vuol dire che verrà ampliato nel corso del tempo. Inoltre, tutte le novità verranno condivise su UFL Insider dove i giocatori potranno condividere domande, proposte e feedback sul gioco.

"Aggiungeremo più modalità e miglioreremo l'esperienza di gioco generale e la stabilità. Continueremo a creare nuovi episodi di UFL Journey e UFL Insider, dove condivideremo approfondimenti sull'avanzamento del gioco e risponderemo alle vostre domande. I test di gioco pubblici continueranno e vi inviteremo a partecipare: i tester attivi saranno premiati con premi esclusivi in-game e stemmi di club".