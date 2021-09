UFL: il terzo incomodo rispetto a FIFA e PES. E sarà meritocratico

UFL è un nuovo gioco di calcio free-to-play che si prepara a sfidare i mostri sacri FIFA e PES, da quest'anno eFootball. In lavorazione da quattro anni presso la software house Strikerz Inc., la quale annovera 200 dipendenti dislocati in 5 uffici in varie nazioni europee (Cipro, Bielorussia, Ucraina e Lituania), UFL avrà Oleksandr Zinchenko come testimonial.

UFL: primo video di gameplay con Oleksandr Zinchenko

Ed è proprio in un video con Zinchenko che per la prima volta viene rivelato l'aspetto grafico di UFL, la cui data di uscita è per il momento prevista tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. UFL è sviluppato su Unreal Engine.

Più che free-to-play, gli sviluppatori di UFL definiscono il loro gioco 'fair to play'. "Vogliamo reinventare i videogiochi di calcio, con un'esperienza che non sia solo rivoluzionaria ed emozionante da giocare, ma soprattutto che sia equa" ha detto il CEO di Strikerz Inc., Eugene Nashilov.

UFL: un FIFA meritocratico con nessuna opzione 'pay-to-win'

UFL sarà completamente gratis e quasi esclusivamente online. L'obiettivo è quello di rendere UFL il più leale possibile, in modo da premiare le abilità del singolo giocatore senza alcun meccanismo di tipo 'pay-to-win', per la presenza dei quali spesso gli appassionati attaccano i giochi della serie FIFA.

"Ci sarà una lega globale online dove contano soltanto le abilità", ha sottolineato lo sviluppatore. Sul fronte delle licenze, FIFA e PES lasciano pochissimo spazio alle altre realtà, visto che si sono accaparrati tutte le licenze relative alle squadre. In UFL ci saranno, invece, giocatori reali per effetto di un accordo stipulato con FIFPro, che ha permesso l'inserimento all'interno del gioco di oltre 5 mila giocatori con nomi, cognomi e volti reali.

Per quanto riguarda il sistema di rilascio, UFL assomiglierà al nuovo eFootball, con la versione di base che arriverà in maniera completamente gratuita, mentre nel corso del tempo lo sviluppatore rilascerà nuove caratteristiche e aggiornamenti. I giocatori non saranno in alcun modo vincolati da pagamenti obbligatori o dalla sottoscrizione di un abbonamento.

UFL è previsto nei formati PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X e su PC. Per altre informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Strikerz Inc..