eFootball a settembre: Konami conferma la data di uscita e svela i contenuti di lancio

Solo pochi giorni fa vi avevamo parlato di eFootball, ultimo simulatore calcistico 'made in Konami'. In occasione della Gamescom di Colonia, lo sviluppatore giapponese ha diffuso un trailer gameplay del titolo sportivo, mettendo in mostra le principali meccaniche e le novità più rilevanti. Purtroppo, alcune di queste meccaniche non saranno disponibili al lancio e solo con gli aggiornamenti successivi verranno introdotte nel gioco free-to-play.

Konami ha diramato un nuovo comunicato stampa per ufficializzare la data di uscita di eFootball e per chiarire la questione dei contenuti disponibili al day one.

eFootball 2022 in uscita il 30 settembre: ecco con quali contenuti

30 settembre 2021: è questa la data scelta da Konami per il lancio ufficiale di eFootball 2022, inizialmente previsto per un generico 'autunno'. Tra poche settimane il gioco sarà dunque disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Windows 10, Steam).

eFootball 2022 debutterà con la sua formula free-to-play e offrirà pertanto "un assaggio" della piattaforma di simulazione calcistica progettata dagli sviluppatori di Pro Evolution Soccer. Altri contenuti arriveranno con il Major Update, il primo grande aggiornamento gratuito del gioco, in uscita in autunno. Nello stesso periodo Konami introdurrà il suo modello di monetizzazione e, di conseguenza, i primi contenuti di eFootball a pagamento.

Tornando a parlare del lancio previsto per il 30 settembre, al day one i giocatori accederanno ai match offline e a una serie di eventi settimanali online.

Match Offline - "Gioca contro l’IA o un amico offline con nove club autentici tra cui scegliere ". Le squadre disponibili sono FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate, São Paulo FC. Le partite si svolgeranno in sei differenti stadi: Camp Nou, Old Trafford, Allianz Stadium, Emirates Stadium, Allianz Arena, eFootball Stadium.

Eventi Online - "Vivi l'esperinza matchmaking cross-generation (PlayStation 5 vs. PlayStation 4, Xbox Series X|S vs. Xbox One)". I giocatori accederanno a diversi eventi a cadenza settimanale, utilizzando squadre prestabilite con l'obiettivo di guadagnare determinate ricompense.

"'eFootball' è il nome della nostra nuova piattaforma calcistica, 'eFootball 2022' è il titolo ufficiale della nostra prima stagione di contenuti", ha specificato Seitaro Kimura, producer della serie eFootball presso Konami Digital Entertainment, che ha commentato l'annuncio della data di uscita offrendo qualche anticipazione sui contenuti dei futuri aggiornamenti.

eFootball e il Major Update autunnale: le novità previste

Manca ancora una data per il famigerato Major Update di eFootball, ma sappiamo che uscirà nella stagione autunnale. Konami ha inoltre annunciato i contenuti inclusi nell'aggiornamento gratuito, tra cui figurano nuove modalità di gioco e il ranking dei calciatori.

Partiamo da Creative Teams, la novità più importante dell'update e la risposta di Konami a FIFA Ultimate Team: "Metti sotto contratto i calciatori e gli allenatori che meglio si adattano alla tua formazione ideale e alle tue tattiche di gioco, poi allenali e rafforzali per prepararli a competere con giocatori di tutto il mondo". Insomma, proprio come nella popolare game mode di FIFA, anche in Creative Teams è possibile creare la squadra dei propri sogni.

Con il Major Update arriveranno anche nuove modalità competitive, altresì note come Match. Ci sarà la eFootball Creative League, una lega dedicata ai giocatori di Creative Teams che potranno così impiegare il loro 'dream team' e competere con gli altri utenti online. Troveremo poi Tour Event, dove i giocatori affronteranno l'IA in una serie di eventi che prevede diversi premi; in Challenge Event, invece, gli utenti si sfideranno a vicenda e completeranno gli obiettivi assegnati per ottenere ulteriori ricompense. Online Quick Match coincide con la classica partita rapida basata sul matchmaking, mentre Online Match Lobby consentirà la creazione di stanze private in cui invitare altri giocatori per i match 1 contro 1.

Tornando a parlare del ranking dei calciatori, Konami ha introdotto un sistema con cui valutare le abilità di ciascun atleta. La classificazione si basa su diverse tipologie di giocatori:

Standard - calciatori valutati sulla base delle loro performance durante la stagione in corso, possono essere messi sotto contratto con gli eFootball Coins o con i gettoni GP

Trending - calciatori valutati sulla base di specifiche partite o settimane durante le quali sono stati protagonisti di performance impressionanti, possono essere messi sotto contratto con Nominating Contracts

Featured - calciatori direttamente selezionati dal giocatore che possono essere messi sotto contratto con gli eFootball Coins o gli eFootball Points

Legendary - calciatori valutati sulla base di una specifica stagione notevole, possono essere messi sotto contratto con gli eFootball Coins o gli eFootball Points

Cosa sono gli eFootball Coins, eFootball Points e i gettoni GP? Parliamo delle tre valute di gioco che gli utenti otterranno completando le partite offline e online di eFootball. Gli eFootball Coins rappresentano la valuta premium, acquistabile separatamente, mentre gli eFootball Points e i gettoni GP si otterranno semplicemente giocando.

Quando il Major Update di eFootball 2022 debutterà il prossimo autunno, Konami rilascerà anche la versione mobile del simulatore calcistico. Dopo il lancio su console e PC, anche gli utenti di Android e iOS potranno giocare il nuovo titolo sportivo sul proprio smartphone o tablet. A tal proposito, c'è un interessante dettaglio da segnalare: per i giocatori di eFootball PES 2021 su mobile, eFootball 2022 sarà disponibile come aggiornamento gratuito dell'app esistente. Sia chiaro, però, che l'update cambierà in maniera drastica l'aspetto del gioco, introducendo il nuovo motore e tutte le nuove caratteristiche elencate poco fa.

In futuro, anticipa Konami, eFootball verrà aggiornato gratuitamente per accogliere la possibilità di personalizzare team, kit, giocatori e altri contenuti (Edit Mode). Gli utenti PS5 riceveranno invece il supporto al feedback aptico e ai grilletti adattivi del controller DualSense.