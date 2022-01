UFL comincia l'attacco a FIFA ed eFootball: ecco il primo trailer di gameplay

Chi ha seguito le nostre news, sa che è in sviluppo un nuovo gioco di calcio. Realizzato da Strikerz Inc., UFL ha degli obiettivi decisamente ambiziosi, ovvero quello di scalzare FIFA ed eFootball dal trono di migliore gioco della categoria.

Sarà distribuito secondo il formato free-to-play e, a detta degli sviluppatori, offrirà un ecosistema di gioco diverso dai suoi concorrenti perché basato sul principio del far emergere la bravura dei giocatori più bravi. Un aspetto su cui lo sviluppatore insiste particolarmente, al punto da definire UFL "fair to play". UFL è in sviluppo dal 2016, anche se fino a oggi si è visto molto poco dal punto di vista del gameplay e si è letto molto a proposito dei contratti dei testimonial che figureranno nei suoi contenuti pubblicitari.

UFL: ecco il trailer di gameplay

Finalmente, dopo le voci che si sono susseguite in tutti questi anni, Strikerz Inc. ha mostrato per la prima volta il gameplay di UFL, nel corso di un evento digitale in cui ha spiegato le tecnologie dietro la realizzazione del gioco e aggiornato i fan sullo stato dei lavori.

Nel filmato si possono distinguere chiaramente il logo del Milan e lo stadio San Siro, il che potrebbe far pensare a un accordo di esclusiva anche con la squadra del capoluogo lombardo. Strikerz Inc. ha, infatti, siglato contratti di questo tipo già con diverse squadre appartenenti a varie nazioni.

La stella del Manchester United Cristiano Ronaldo, il centrocampista del Manchester City Kevin de Bruyne e l'attaccante del Chelsea Romelu Lukaku sono alcuni dei nomi più blasonati che faranno da testimonial a UFL. Strikerz Inc. ha firmato contratti di collaborazione anche con Celtic, West Ham, Borussia Mönchengladbach, AS Monaco e Beşiktaş JK, e un accordo di licenza con Sporting CP e Shakhtar Donetsk FC.

Secondo gli ultimi annunci, Strikerz sarebbe finalmente in procinto di completare i lavori su UFL, il quale è ora previsto entro la fine del 2022 sulle console PlayStation e Xbox di passata e nuova generazione, mentre per il momento non si parla di PC. Il gioco è basato su Unreal Engine: tutti i dettagli noti su questo progetto si trovano qui.