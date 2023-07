UE, batterie sostituibili anche per le console portatili: cosa cambia per il gaming

Come vi abbiamo riportato sulle nostre pagine, il Consiglio europeo ha appena approvato il regolamento che obbliga le aziende a incorporare nei loro prodotti, siano essi smartphone o auto elettriche, batterie facilmente rimovibili e sostituibili da chiunque. Le norme in questione coinvolgono anche il settore gaming e, più precisamente, quello delle console portatili: dispositivi come Nintendo Switch dovranno avere una batteria sostituibile entro il 2027.

Nel futuro di Switch (e Steam Deck) ci sono le batterie rimovibili

Il Consiglio europeo ha rilasciato un comunicato stampa in cui illustra il nuovo regolamento relativo alle batterie dei dispositivi elettronici. Viene dunque spiegato che tutte le batterie per elettrodomestici, veicoli per il trasporto leggero - come gli scooter, le biciclette e i monopattini elettrici - e altri device "devono essere rimovibili e sostituibili dall'utente finale". L'obiettivo è quello di promuovere un'economia che incentivi il riciclo e il riutilizzo delle vecchie batterie.

In molti si sono domandati se le nuove norme europee - che entreranno in vigore nel 2027 - verranno applicate anche alle console portatili e agli altri dispositivi da gaming alimentati da una batteria interna. La risposta, condivisa dalla testata Overkill, arriva da un portavoce dell'UE: "[...] Sì, le batterie delle console portatili da gioco sono coperte dal nuovo regolamento"

Il documento diffuso dal Consiglio europeo offre una spiegazione più dettagliata. Nella fattispecie, una batteria portatile "può essere considerata facilmente rimovibile dall'utente finale quando può essere rimossa da un prodotto con l'uso di strumenti disponibili in commercio, senza richiedere l'uso di strumenti specializzati, a meno che non siano forniti gratuitamente col prodotto".

Occorre sottolineare che le suddette norme verranno applicate solo ai futuri prodotti immessi sul mercato. Questo significa che un'eventuale 'Nintendo Switch 2' dovrà integrare una batteria rimovibile per essere distribuita in Europa e, quindi, in Italia. Lo stesso discorso va fatto per quelli che potrebbero essere i modelli di seconda generazione di Steam Deck e di ASUS ROG Ally.

A proposito di Switch, nelle ultime ore la console ibrida di Nintendo si è resa protagonista di una vicenda a dir poco curiosa. Una ragazza sparita il 3 agosto 2021 è stata infatti ritrovata poco dopo grazie alla sua Nintendo Switch: il Federal Bureau of Investigation ha sfruttato l'indirizzo IP della console per rintracciare la posizione della 15enne e riconsegnarla alla famiglia.