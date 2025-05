Ubisoft: più tempo agli sviluppatori per prodotti di qualità. Rimandati di almeno un anno numerosi giochi

Nell'ultimo incontro con gli investitori, Ubisoft ha annunciato una nuova strategia dettata dal successo riscosso da Assassin's Creed Shadows. Il publisher francese ha scelto di rimandare numerose delle produzioni in sviluppo per concedere più tempo ai team di lavorarci sopra e garantire così un prodotto di maggiore qualità.

A tal proposito, Ubisoft ha utilizzato come esempio positivo l'ultimo capitolo della saga degli assassini. La nuova avventura di un franchise fondamentale del portfolio di Ubisoft è stata rimandata dal 2024 a quest'anno e il risultato è stato piuttosto significativo: le vendite hanno superato le aspettative dell'azienda e, nonostante le critiche ricevute prima dell'uscita, il gioco ha ricevuto un'ottima accoglienza ottenendo una valutazione "Molto positiva" su Steam.

"Dopo aver esaminato la nostra pipeline, abbiamo deciso di concedere ulteriore tempo di sviluppo ad alcune delle nostre produzioni più importanti, al fine di creare le migliori condizioni per il successo" ha spiegato Yves Guillemot, come riporta Eurogamer. "Di conseguenza gli anni fiscali 2026-2027 e 2027-2028 vedranno una produzione significativa proveniente dai nostri brand più importanti".

Sfortunatamente, il CEO di Ubisoft non ha specificato quali e quanti siano i titoli posticipati. Trattandosi di franchise "importanti" è lecito supporre che siano inclusi quelli di Assassin's Creed – si vocifera siano ben 9 i titoli in sviluppo legati agli Assassini – e Far Cry.

Va detto che la strategia di Ubisoft si presenta in completa controtendenza rispetto a quella di molti altri editori che, alla notizia dello spostamento di GTA VI al 2026, hanno approfittato per annunciare (finalmente) la data d'uscita dei propri titoli. Tuttavia, Guillemot si è mostrato piuttosto fiducioso sulle potenzialità dei progetti in sviluppo. Inoltre, Ubisoft non lascerà l'anno fiscale in corso completamente scoperto (che si chiuderà il 31 marzo 2026).

Come dichiarato durante l'incontro, questo sarà l'anno di Anno 117: Pax Romana e dell'atteso remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo. Entro la fine del 2025, inoltre, Assassin's Creed Shadows riceverà la sua prima grande espansione, mentre il prossimo mese arriverà l'aggiornamento X di Rainbow Six Siege.

Purtroppo, ancora una volta, non si fa alcuna menzione di Beyond Good & Evil 2. D'altronde, non si tratta di una ripresa definitiva e, durante l'incontro, Guillmot ha citato alcune previsioni per il futuro in merito al taglio dei costi e del personale che, sfortunatamente, non si fermeranno.

Stando a quanto riportato, la società è riuscita a tagliare, in anticipo rispetto alle previsioni, 200 milioni di euro di costi fissi, riducendo l'organico a 17.782 persone, 3.000 in meno rispetto a settembre 2022. Nei prossimi due anni, Guillemot ritiene di poter tagliare costi per ulteriori 100 milioni di euro.

"Questo è stato un anno impegnativo per Ubisoft, con dinamiche contrastanti nel nostro portfolio e un'intensa concorrenza nel settore" ha spiegato il CEO. "Nonostante queste difficoltà, Ubisoft è riuscita a generare un flusso di cassa libero positivo durante l'anno fiscale, a dimostrazione della disciplina applicata in tutto il gruppo. Consapevoli delle sfide future, abbiamo adottato misure decisive per continuare a rafforzare il futuro dell'azienda".

Nel frattempo, Ubisoft ha annunciato la creazione di una nuova sussidiaria supportata da Tencent a cui saranno affidati i tre franchise principali dell'azienda: Assassin's Creed, Rainbow Six e Far Cry. Ulteriori dettagli in merito saranno condivisi nel corso di quest'anno.