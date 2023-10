Ubisoft: 5 ex-dirigenti sono stati arrestati con l'accusa di molestie sessuali

È notizia di queste ore che cinque ex-dirigenti di Ubisoft sono stati arrestati, in Francia, con l'accusa di molestie sessuali. La presa in custodia ha seguito una causa iniziata oltre un anno fa, nata dalla denuncia di due delle vittime degli abusi e dal sindacato Solidaires Informatique.

Dall'avvio delle indagini, commissionate dall'ufficio del pubblico ministero di Bobigny, uno dei distretti parigini, il tribunale ha raccolto oltre 50 testimonianze che hanno confermato le versioni delle querelanti. Uno degli avvocati dell'accusa, Maude Beckers, ha dichiarato al giornale Libération che l'indagine ha rivelato "una violenza sessuale sistemica".

Come riportato da Libération, che ha iniziato a indagare dopo la valanga di tweet di denuncia che emersero in quel periodo, le vittime non solo subivano abusi, ma le loro richieste di aiuto venivano anche respinte dalla responsabile globale per le risorse umane, Cécile Cornet, anche lei tra gli arrestati. La Cornet avrebbe più volte risposto alle vittime: "Sono creativi, è così che lavorano" oppure "se non sei in grado di lavorare con lui in questo modo, forse per te è arrivato il momento di lasciare".

Si tratta delle prime conseguenze di accuse che erano emerse già nel 2020 e che avevano costretto alle dimissioni diversi responsabili, tra cui Ashraf Ismail, direttore creativo di Assassin's Creed Valhalla. A tal proposito si era immediatamente espresso il CEO e cofondatore dell'azienda, Yves Guillemot.

"Abbiamo già agito con rapidità e fermezza, annunciando e introducendo iniziative su larga scala volte a trasformare la nostra organizzazione. Il nostro obiettivo è garantire a tutti i dipendenti un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo" dichiarò Guillemot.

Sfortunatamente, in un rapporto emerso l'anno successivo, i dipendenti di Ubisoft hanno affermato che nulla era cambiato. A tal proposito, Guillemot ha rinnovato il suo impegno personale nel miglioramento della cultura aziendale. "Il management, me compreso, ha la responsabilità di agire come modello ed essere d'esempio per i nostri team". Il CEO ha poi aggiunto che saranno adottate nuove misure contro le molestie di qualsiasi tipo e le discriminazioni.