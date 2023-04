Ubisoft+ sbarca su Xbox: accesso all'intera libreria Ubisoft e a tutti i DLC con un solo abbonamento

Ubisoft ha appena reso disponibile anche su Xbox il suo servizio in abbonamento Ubisoft+. La sottoscrizione fornisce l'accesso a tutti i giochi del publisher inclusi i DLC al costo di 17,99 euro al mese. È possibile, inoltre effettuare l'abbonamento sia da Xbox One che dalle console di ultima generazione Series X e Series S.

"La partnership con Xbox per lanciare Ubisoft+ Multi Access sulle console Xbox migliora la nostra offerta di abbonamenti per fornire più valore e scelta ai nostri giocatori. Gli utenti delle console Xbox possono ora avere un accesso completo per scoprire i nostri mondi attraverso la vasta libreria di giochi Ubisoft" ha commentato Chris Early, vicepresidente di Strategic Partnerships e Business Development di Ubisoft.

Ma come funziona? Come sottolineato da Early, si tratta della versione Multi Access dell'abbonamento, diversa da quella originariamente arrivata su PC con il nome di Uplay+ quattro anni fa. In questo caso, infatti, la sottoscrizione dà accesso all'intera libreria da piattaforme diverse quali: Xbox, PC e Amazon Luna.

Inoltre, nei titoli che la prevedono come Rainbow Six Siege, sarà disponibile la progressione cross-platform. Questo vuol dire che i progressi ottenuti nel gioco, incluse le varie ricompense, saranno disponibili su tutte le piattaforme. Ulteriore vantaggio del pacchetto è uno sconto del 10% su tutti gli acquisti di pacchetti contenenti valuta virtuale.

Nel caso di Xbox la libreria include oltre 60 titoli del publisher francese, mentre il PC gode di oltre 100 giochi disponibili. Va sottolineato, infine, che a differenza di EA Play l'accesso non sarà incluso con Xbox Game Pass neanche nella versione Ultimate.