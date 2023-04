Final Fantasy XVI si mostra in 25 minuti di gameplay allo State of Play di Sony

Come anticipato da Sony, il nuovo State of Play è stato interamente dedicato a Final Fantasy XVI, produzione esclusiva per PlayStation 5. L'ultimo capitolo della storica saga jRPG prende le distanze dai canoni del franchise proponendo un gameplay basato su combattimenti in tempo reale, eppure non manca l'enorme cura rivolta al comparto narrativo e al world-building.

Tutti elementi presenti nel nuovo trailer confezionato da Square Enix. In circa 25 minuti di filmato possiamo dare uno sguardo approfondito alla storia e ai protagonisti del nuovo Final Fantasy, così come possiamo meglio analizzare il combat system, la variegata ambientazione, l'interfaccia di gioco e molto altro. Mancano più di due mesi al lancio su PS5, tanto vale ingannare l'attesa.

Final Fantasy XVI: l'epica avventura di Clive Rosfield

La presentazione dello State of Play trasmessa la scorsa serata è stata introdotta da Naoki Yoshida, game director di Final Fantasy XIV: A Realm Reborn e direttore esecutivo della Creative Business Unit III, team a cui è stato affidato lo sviluppo del sedicesimo capitolo.

Come sottolineano gli sviluppatori stessi, Final Fantasy XVI "è stato sviluppato per essere il primo vero action RPG della serie". Il team giapponese paragona il gioco a "un adrenalinico giro sulle montagne russe", in riferimento alla dinamicità del gameplay e, in particolare, alla frenesia dei combattimenti che coinvolgeranno il giovane Clive Rosfield. La storia del gioco verrà raccontata in tre diverse fasi della vita del protagonista, dall'adolescenza ai suoi trent'anni.

Nei precedenti trailer si era già intuito: Clive combatterà sfruttando i poteri degli Eikon, gigantesche e formidabili creature che in parte abbiamo già visto in altri episodi della serie in veste di 'summon' (invocazioni). Gli scontri all'arma bianca sembrano elettrizzanti, ma abbiamo l'impressione che Final Fantasy XVI darà il meglio proprio nelle colossali battaglie tra gli Eikon.

Nel filmato dello State of Play viene mostrato il rifugio di Clive, una sorta di 'hub' in cui poter gestire le risorse dell'inventario e dove prepararsi per le prossime missioni dell'avventura. Qui il protagonista potrà utilizzare i materiali trovati nel mondo di gioco per creare nuovi oggetti e potenziare il suo equipaggiamento e potrà inoltre affrontare diverse modalità di allenamento per prendere dimestichezza con le numerose abilità in suo possesso. A tal proposito, i poteri potranno essere sbloccati tramite un tradizionale 'skill tree' spendendo i classici Punti Abilità accumulati in battaglia - in alternativa, sarà possibile assegnare questi punti in maniera automatica.

"I giocatori potranno compiere una serie di missioni secondarie come le cacce, che vi permetteranno di affrontare nemici più potenti. Le cacce possono essere accettate dalla bacheca di caccia dove ritroverete un volto familiare: un moguri!", si legge sul PlayStation Blog.

Gli sviluppatori parlano anche degli NPC alleati. Alcuni di questi ci assisteranno in battaglia, mentre altri appariranno in diversi luoghi in qualità di mercanti e non solo. Uno di questi è Harpocrates, un erudito che potrà offrirci qualsiasi informazione su Valisthea, ambientazione del gioco, tramite i Mille Tomi. Harpocrates apparirà proprio nel rifugo di Clive. Qui incontreremo anche la studiosa e stratega Vivian, grazie alla quale potremo scoprire nel dettaglio "le relazioni fra i personaggi in costante evoluzione e le vicende che accadono nel mondo in momenti specifici".

Osserviamo come il mondo di Final Fantasy XVI sia effettivamente in costante mutamento, condizionato dagli eventi che caratterizzano la storia della campagna. Alcune zone della mappa di gioco appariranno (e scompariranno?) solo nelle fasi avanzate dell'avventura, a seconda degli avvenimenti a cui assisteremo vestendo i panni di Clive Rosfield.