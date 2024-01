Ubisoft+ Premium e Ubisoft+ Classics: alla nuova offerta si aggiunge il catalogo Activision Blizzard

Ubisoft ha annunciato i nuovi piani del suo servizio in abbonamento Ubisoft+. La nuova offerta si divide in due proposte: Ubisoft+ Premium, il quale offrirà un catalogo più ampio e giochi al Day 1, e Ubisoft+ Classics che invece raccoglie 50 dei migliori titoli del publisher francese con un importante riduzione in termini di costo. Andiamo a scoprire, quindi, quali sono i vantaggi e le differenze tra le due opzioni.

Come già accennato, Ubisoft+ Premium propone l'intero catalogo di Ubisoft che verrà costantemente aggiornato con le nuove uscite. L'annuncio arriva in prossimità del rilascio di Prince of Persia: The Lost Crown che sarà disponibile in accesso anticipato per gli abbonati a questo pacchetto. Il costo mensile di Ubisoft+ Premium è di 17,99 euro al mese.

"Premium garantisce l'accesso alle nuove uscite e, in alcuni casi, come per Prince of Persia: The Lost Crown, l'accesso anticipato a titoli di prossima uscita. A tutto ciò si aggiunge l'accesso al nostro vastissimo catalogo, che include Premium Edition, DLC e ricompense mensili. L'abbonamento è disponibile su Xbox, PC e Amazon Luna. Basterà un solo abbonamento per avere accesso ai giochi su tutte queste piattaforme" ha spiegato Philippe Tremblay, responsabile agli abbonamenti presso Ubisoft.

Inoltre, seppur non disponibili al momento, nel prossimo futuro si aggiungeranno anche i titoli di Activision Blizzard all'offerta così da fornire un parco titoli più ampio e variegato. In merito alle tempistiche, Tremblay ha spiegato:" Sappiamo che i giocatori non vedono l'ora, e nemmeno io. Al momento stiamo ragionando sull'offerta per assicurarci che i nostri abbonati possano usufruire della migliore esperienza possibile. Poi potremo svelare alcuni dettagli".

Cosa viene riservato invece agli utenti che sceglieranno di sottoscrivere un abbonamento Ubisoft Classics? In sostanza, si tratta di una selezione di 50 tra le produzioni più amate di sempre di Ubisoft. Tra questi troviamo giochi come Far Cry 6 o Watch Dogs: Legion, oltre che titoli ancora ampiamente supportati come Rainbow Six Siege.

Inoltre, anche Tremblay ha precisato che anche la libreria di Ubisoft+ Classics verrà progressivamente ampliata. Il costo, in questo caso, si riduce a soli 7,99 euro e il piano è disponibile per gli utenti PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Premium e adesso anche per quelli PC.

La nuova offerta di Ubisoft arriva in un momento piuttosto critico per le copie fisiche dei videogiochi: come abbiamo riportato ieri, GAME potrebbe interrompere la vendita di giochi usati e proprio Tremblay ha dichiarato che i giocatori devono abituarsi a "non possedere i propri giochi".