GAME dice basta all'usato: la catena inglese continuerà a vendere edizioni fisiche, ma solo nuove

GAME, la più grande catena di vendita di videogiochi nel Regno Unito, potrebbe mettere la parola fine al ritiro dei giochi usati a partire dal prossimo 16 febbraio. Le copie di seconda mano continuerebbero ad essere vendute fino ad esaurimento scorte, dopo il quale anche le edizioni fisiche sarebbero disponibili solo da nuove.

L'informazione è trapelata direttamente dai dipendenti della società, i quali avrebbero ricevuto una mail in cui si avvisa che dal 16 febbraio non sarà più consentito il ritiro dei giochi usati. Si tratta di una modalità che permette agli utenti di acquistare nuovi titoli recuperando, nel caso di GAME, un credito per le loro copie già utilizzate.

In seguito alle prime voci, Eurogamer ha contattato ulteriori punti vendita che hanno confermato la decisione della società. La catena è stata acquisita nel 2019 per 52 milioni di sterline da Frasers Group e da allora si è impegnata anche nella vendita di giocattoli e carte collezionabili, esattamente come avvenuto per GameStop già da molto tempo.

In sostanza, pare che il mercato dell'usato inizi ormai a perdere appeal soprattutto per le aziende coinvolte nell'industria. Il successo di Xbox Series S e PlayStation 5 Digital Edition, riproposta anche in versione Slim, avevano già dato un segnale forte nel settore delle console. GAME sembra voglia semplicemente accorciare i tempi.

"Il gaming è il nostro core business e venderemo copie fisiche dei videogiochi fino alla fine" ha dichiarato Nick Arran, direttore generale di GAME, a GameIndustry lo scorso anno. "Riteniamo che il nostro posto nel mercato sia una dimostrazione che c'è spazio per il formato fisico, che si tratti di edizioni da collezione, a cui guardiamo come i vinili dei videogiochi, o di un regalo per il quale non si vuole incartare un semplice codice".

Tuttavia, pare che negli ultimi sette mesi la situazione sia cambiata, probabilmente anche a causa della crescente popolarità di servizi come Xbox Game Pass che rendono l'acquisto di un gioco, a prescindere dalla modalità, meno appetibile.

Proprio di recente Philippe Tremblay, responsabile degli abbonamenti per Ubisoft, ha dichiarato che ben presto gli utenti dovranno abituarsi all'idea di "non possedere i propri giochi". Parlando proprio con GameIndustry, Tremblay paragona le collezioni di videogiochi a quelle di CD/DVD ormai, a suo parere, completamente sostituite da servizi in abbonamento come Netflix e Spotify.

Va anche considerato che piattaforme come Steam, Epic Games Store o GOG hanno reso il possesso dei videogiochi decisamente più accessibile, talvolta con un costo irrisorio per la copia digitale che renderebbe superflua la rivendita dell'usato se anche fosse possibile. In alcuni casi, le copie digitali vengono perfino regalate senza richiedere alcun esborso per ottenere il gioco completo.

A nostro avviso, soprattutto ai giocatori PC, sarà difficile far accettare l'idea di non possedere alcun gioco e dover inevitabilmente pagare un abbonamento ogni qualvolta vogliano accedere ai propri titoli preferiti. Peraltro, su computer, non è neanche richiesto un pagamento per l'accesso alle funzionalità multiplayer. Insomma, riteniamo che la perdita di tutti questi vantaggi verrebbe mal digerita dai PC gamer.

Tornando a GAME, la notizia non è stata ancora confermata ufficialmente e non sappiamo se e quando questo avverrà. Nel frattempo, i dipendenti della catena suggeriscono di approfittare dei prossimi 30 giorni per riportare in negozio le copie dei propri giochi e ottenere un credito o una gift card.