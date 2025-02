Twisted Metal: la serie TV arriva domani, 11 febbraio, su PlayStation Plus Premium

La serie action-comedy ispirata al famoso franchise videoludico di Sony sarà disponibile dall'11 febbraio per gli abbonati Premium di PlayStation Plus italiani: la visione sarà disponibile attraverso l'app Sony Pictures Core, scaricabile su PS5 e PS4.

Annunciata originariamente nel 2019, la serie televisiva dedicata a Twisted Metal ha visto il suo debutto nell'estate 2023, ma esclusivamente nel territorio statunitense. Negli USA, i dieci episodio della prima stagione erano stati distribuiti su Peacock, mentre Paramount+ ne ha acquisito i diritti per la pubblicazione nel Regno Unito e in Canada. Nelle prossime ore anche gli italiani potranno scoprire la serie ispirata all'omonimo franchise PlayStation.

Twisted Metal in Italia: disponibile da domani su Sony Pictures Core

Attraverso un comunicato diffuso questa mattina, Sony Interactive Entertainment ha annunciato l'imminente debutto di Twisted Metal su Sony Pictures Core. L'accesso all'app - disponibile su PS5 e PS4 - è incluso nel tier Premium dell'abbonamento a PlayStation Plus. Da domani, martedì 11 febbraio, la serie TV sarà disponibile per tutti gli abbonati, senza costi aggiuntivi.

La produzione, strutturata in 10 episodi da 30 minuti ciascuno, segue le vicende di John Doe, interpretato da Anthony Mackie, un corriere che si trova a dover attraversare un'America post-apocalittica per consegnare un misterioso pacchetto. Nel suo pericoloso viaggio, il protagonista dovrà confrontarsi con bande di predoni e veicoli armati, incontrando personaggi memorabili come la misteriosa Quiet (Stefanie Beatriz) e, naturalmente, l'iconico Sweet Tooth; il clown psicopatico è doppiato da Will Arnett e interpretato dal wrestler Samoa Joe.

Come anticipatovi, la distribuzione di Twisted Metal avverrà attraverso Sony Pictures Core.

"Tutti gli episodi della prima stagione saranno disponibili su Sony Pictures Core che, grazie ad un’app per le console PS5 e PS4, offre ai giocatori PlayStation l’accesso ad un vasto catalogo di oltre 2.000 titoli (tra film e serie TV) da noleggiare o acquistare", si legge nel comunicato. "Inoltre, gli abbonati al PlayStation Plus Premium, come parte dello loro sottoscrizione, potranno usufruire di una speciale libreria composta da oltre 100 produzioni targate Sony Pictures".

Per quanto riguarda la serie videoludica di Twisted Metal, purtroppo - almeno secondo i rumor - questa avrebbe visto la cancellazione di un nuovo progetto da parte di Sony.