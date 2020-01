Tutti gli Half-Life sono ora gratuiti su Steam

Valve ha deciso di celebrare il lancio di Half-Life: Alyx previsto a marzo concedendo gratuitamente tutti i precedenti giochi della serie Half-Life tramite Steam. Basta avere installato il client di quest'ultimo per iniziare a giocare Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One e Half-Life 2: Episode Two. L'offerta è valida per due mesi, ovvero proprio fino al lancio del nuovo capitolo dedicato alla VR.

Half-Life: Alyx è ambientato prima delle vicende raccontate in Half-Life 2 e le sue espansioni, pur condividendone personaggi e alcuni elementi della storia. Il team di sviluppo del nuovo capitolo ritiene che il modo migliore per prepararsi al nuovo gioco sia proprio quello di rigiocare tutti i precedenti Half-Life. I dettagli sulle caratteristiche di gioco e sulla storia di Half-Life: Alyx si trovano qui.

Insieme a questo annuncio, Valve ha confermato che alcuni dei suoi sviluppatori parteciperanno a una sessione di Q&A su Half-Life: Alyx tramite Reddit, che inizierà alle ore 18:00 di oggi, orario italiano.