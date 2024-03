Tutte le offerte LEGO del weekend: Super Mario, Dune e Harry Potter, ma non solo!

Il "Mario Day" è una giornata celebrativa dedicata al famoso personaggio dei videogiochi Nintendo, Mario. La data scelta per il Mario Day è il 10 marzo, scritto come "Mar10" che ricorda visivamente il nome "Mario". È una festa non ufficiale, ma è diventata popolare tra i fan di Nintendo e dei giochi Mario. Durante il Mario Day, i fan di Mario spesso partecipano a eventi online, condividono contenuti sui social media, giocano ai giochi di Mario e partecipano ad attività tematiche per celebrare il personaggio iconico e il suo impatto sulla cultura dei videogiochi.

Oggi si può celebrare il Mario Day con diversi set di costruzioni LEGO in offerta su Amazon . Ecco i migliori tra quelli che abbiamo trovato.

Bellissimo il Castello di Peach, così come Bowser in LEGO. E cosa ne pensate della Casa sull'Albero di Donkey Kong, il gigantesco gorilla che ha rapito la fidanzata di Mario (all'inizio conosciuto come Jumpman) e la tiene prigioniera in cima a una struttura a piattaforme, mentre Jumpman deve superare una serie di ostacoli per salvarla.

Ma quelli su Super Mario non sono gli unici LEGO in offerta ora su Amazon. Attenzione, in particolare, a quelli che riguardano il mondo di Harry Potter, altrettanto pregiati e belli!

Questa è, invece, una replica meticolosamente dettagliata del leggendario aereo della Casata Atreides, visto nel film Dune del 2021. Le consegne partiranno dall'1 febbraio, ma è ora prenotabile in promo lancio su Amazon, mentre sul sito LEGO costa 164,99 € .

Ed eccone altri ancora, interessanti e su fasce di prezzo differenti. Alcuni sono decisamente economici!