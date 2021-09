Tripwire Interactive: il CEO si dimette dopo le dichiarazioni anti-aborto

Le recenti affermazioni di John Gibson, presidente di Tripwire Interactive, hanno suscitato non poche polemiche tra i videogiocatori e, in particolare, tra gli sviluppatori stessi. Gibson, ricordiamo, si era dichiarato a favore della controversa legge anti-aborto del Texas entrata in vigore la scorsa settimana, dopo il via libera della Corte Suprema.

In seguito alle aspre critiche giunte dagli sviluppatori e dagli stessi partner di Tripwire, poche ore fa lo sviluppatore e publisher statunitense ha comunicato le dimissioni del suo CEO: John Gibson farà un passo indietro e cederà il posto a Alan Wilson, co-fondatore dell'azienda.

John Gibson lascia Tripwire, al suo posto subentra Alan Wilson



"Orgoglioso che la Corte Suprema approvi la legge del Texas che vieta l'aborto per i bambini con un battito cardiaco", dichiarava John Gibson su Twitter pochi giorni fa. "Io mi occupo di intrattenimento e non di politica. Ma dato che così tanti colleghi si esprimono apertamente nel senso opposto, ho pensato che fosse importante farmi sentire in prima persona come sviluppatore (di videogiochi) pro-vita". Le parole del CEO di Tripwire sono state accolte tra le critiche della community, il che ha spinto molti giocatori a boicottare i titoli pubblicati dalla compagnia.

Non solo, ma studi di sviluppo come Torn Banner (Chivalry II) e Shipwright hanno immediatamente preso le distanze da Tripwire, editore con cui hanno collaborato per diversi anni. "Non possiamo in buona fede continuare a lavorare con Tripwire sotto l'attuale leadership. Procederemo alla cancellazione dei contratti preesistenti con effetto immediato", è con queste parole che il team di Shipwright ha cessato le comunicazioni con l'editore americano.

Onde evitare ulteriori danni collaterali, Tripwire Interactive ha annunciato le dimissioni di John Gibson. "I commenti di John Gibson riflettono la sua opinione e non quella di Tripwire Interactive come azienda. I suoi commenti non hanno rispettato i valori di tutto il nostro team, dei nostri partner e di gran parte della nostra comunità", si legge nel comunicato ufficiale.

"Con effetto immediato, John Gibson si è dimesso da CEO di Tripwire Interactive. Il co-fondatore e attuale vicepresidente Alan Wilson assumerà la carica di CEO ad interim".

Wilson fa parte della compagnia dal 2005, anno in cui l'azienda con sede a Roswell venne fondata da alcuni membri del team che creò Red Orchestra: Combined Arms, una delle mod più popolari di Unreal Tournament 2004. Il primo titolo sviluppato da Tripwire è infatti Red Orchestra: Ostfront 41-45, sparatutto in prima persona ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.