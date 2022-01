Total War Warhammer 3: ecco i requisiti hardware

Con le sue tantissime unità, Total War è sempre un benchmark decisamente valido per la propria configurazione hardware. Anche il nuovo Total War Warhammer 3 promette di muovere migliaia di unità a schermo, senza rinunciare a un mondo dettagliato e a tanti effetti speciali.

Total War Warhammer 3: requisiti minimi e consigliati

Creative Assembly comunica adesso i requisiti hardware definitivi, dai quali emerge che avremo bisogno di ben 120 GB di spazio libero su disco rigido. Insieme ad un processore Intel i3 o AMD Ryzen 3 con 6 GB di memoria di sistema, come requisiti minimo. Nvidia GTX 900, AMD RX 400 e Intel Iris Xe Graphics figurano tra i requisiti minimi come GPU. Per quanto riguarda la configurazione raccomandata, invece, Creative Assembly indica un processore Intel i5 o AMD Ryzen 5, con 16 GB di RAM e GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti o AMD RX 5600 XT.

MINIMI:

Sistema operativo: Windows 7 64-bit

Processore: Intel i3/Ryzen 3 series

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 900/AMD RX 400 series | Intel Iris Xe Graphics

DirectX: Versione 11

Memoria: 120 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: 8GB Memory if using integrated GPU.

CONSIGLIATI:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i5/Ryzen 5 series

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT

DirectX: Versione 11

Memoria: 120 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: TBA

Total War Warhammer 3 metterà a disposizione dei giocatori un'enorme mappa che si estenderà dalle misteriose Terre dell'Est ai Regni del Caos infestati dai demoni. Creative Assembly promette un gioco ancora più completo, e più longevo, con l'introduzione di nuove razze iconiche dal mondo di Warhammer Fantasy Battles, e con il debutto videoludico del Kislev e del Catai insieme alle fazioni del Caos di Khorne, Nurgle, Slaanesh e Tzeentch. In Total War Warhammer III i giocatori potranno creare le proprie battaglie personalizzate e giocarle in multiplayer online, mentre le Survival Battles consistono in battaglie lunghe (oltre i 45 minuti) in cui si è costantemente pressati da attacchi di demoni, il che porta a gestire le risorse su lungo periodo. Inoltre, chi ha acquistato delle razze nei primi due titoli della serie, le ritroverà anche in Total War Warhammer III.

Il rilascio di Total War Warhammer 3 è previsto per il 17 febbraio, esclusivamente su piattaforma PC.