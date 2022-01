LEGO Star Wars The Skywalker Saga: video di gameplay e data di rilascio

Warner Bros. Games ha rivelato che LEGO Star Wars: The Skywalker Saga uscirà a livello globale il 5 aprile 2022 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Gli appassionati aspettavano questa comunicazione da lungo tempo, dopo che il progetto sembrava essere caduto nel limbo.

Lo sviluppatore Traveller’s Tales, già artefice di molti altri titoli LEGO come quelli dedicati a Indiana Jones, Harry Potter, Batman e Pirati dei Caraibi, sostiene che si tratterrà del più grande gioco LEGO basato sull’universo di Star Wars con riferimenti a tutti e 9 i film della saga principale. Permarrà la vena umoristica che contraddistingue i contenuti LEGO legati a Star Wars, con personaggi a volte caricaturali e situazioni spassose.

I giocatori potranno decidere se iniziare con la trilogia originale, prequel o sequel e ci saranno centinaia tra veicoli e personaggi selezionabili, tra cui Luke Skywalker, Rey, Obi-Wan Kenobi, Finn, BB-8, Darth Vader, l’Imperatore Palpatine, Kylo Ren, Boba Fett e molti altri. Alcune fra le location più famose di Star Wars come le paludi di Dagobah, il deserto di Geonosis e la Base Starkiller del Primo Ordine, faranno ritorno. E non mancheranno aree in cui l'esplorazione sarà libera, con missioni facoltative e contenuti da scoprire.