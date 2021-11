Torna Quake? O è un nuovo Doom? Id Software sta lavorando su qualcosa di grosso

id Software potrebbe essere al lavoro su un nuovo titolo della serie Quake. La speculazione, perché al momento di questo si tratta, è collegata a dozzine di annunci di lavoro per lo studio texano della popolare software house. Sin qui, nulla di strano, se non fosse che in alcuni annunci si legge che le assunzioni contribuiranno "allo sviluppo di un iconico action FPS di lunga data" con "ambienti sci-fi e fantasy".

Tanto è bastato per far partire il toto nome. Come scrive Eurogamer, "con Machine Games presumibilmente alla guida di Wolfenstein e Avalanche impegnata su Rage, questo lascia a id Software un paio di opzioni per quello che potrebbe essere questo iconico action FPS, Doom o Quake. E gli ambienti di fantascienza e fantasy si adattano più a Quake che a Doom, anche perché l'ultimo Doom è uscito solo l'anno scorso".

Considerazioni che non fanno una piega e questo anche perché a 25 anni da Quake, ammodernato nei mesi scorsi con una Remastered rinnovata con supporto a 4K, 120 Hz e altro ancora, i tempi potrebbero essere davvero maturi per un reboot della serie, specie dopo l'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft.