Quake Remastered è ora disponibile su console e PC, anche con Xbox Game Pass

Dopo gli insistenti rumor arriva la conferma ufficiale: Quake è tornato, con un'esclusiva versione rimasterizzata per le piattaforme di ultima e penultima generazione. La riedizione prodotta da Bethesda Softworks e id Software offre un comparto grafico rivisitato, contenuti di gioco inediti e il supporto al cross-play, per poter giocare in compagnia dei propri amici indipendentemente dalla piattaforma utilizzata. Quake Remastered può essere scaricato gratuitamente da tutti i possessori del gioco originale e, inoltre, è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Quake in 4K con grafica migliorata e una nuova espansione

Lanciato nel 1996 dal team di id Software, Quake ha segnato la storia degli sparatutto in prima persona. Oggi, a ben 25 anni di distanza, lo storico FPS della software house texana torna con un promettente remaster che regalerà nuove emozioni ai fan e non del gioco originale. Il reveal è arrivato in occasione dell'evento di apertura del QuakeCon, anticipato dalla breve comparsa del gioco negli store online delle principali piattaforme a cui è destinato.

Come si vede nel trailer, Quake Remastered ripropone l'indimenticabile campagna dark fantasy che vede protagonista il Ranger, inviato attraverso un portale per fermare un misterioso nemico noto come Quake. La nuova versione realizzata per console e PC include le due espansioni originali (The Scourge of Armagon e Dissolution of Eternity), con l'aggiunta di due espansioni sviluppate dal team di MachineGames (Wolfenstein: The New Order) in occasione del ventesimo anniversario della serie, ovvero Dimension of the Past e l'inedito add-on Dimension of the Machine.

La campagna originale di Quake potrà essere giocata in compagnia di altri tre giocatori, in sessioni co-op da 4 partecipanti, usufruendo del matchmaking online o sulla stessa piattaforma - con supporto allo split-screen. È naturalmente presente la modalità multigiocatore competitiva, con la classica formula fino a 8 giocatori online o fino a 4 giocatori in multiplaer locale; supportati i server dedicati per il matchmaking e il peer-to-peer per le lobby personalizzate.

Sul fronte tecnico, Quake Remastered vanta una rinnovata veste grafica in Ultra-HD 4K con supporto alle risoluzioni widescreen. Tra gli altri ritocchi troviamo modelli poligonali rivisitati, un nuovo sistema di illuminazione dinamica e il supporto all'anti-aliasing. I fan di Quake ritroveranno la colonna sonora originale composta da Trent Reznor, frontman dei Nine Inch Nails. La riedizione pubblicata da Bethesda Softworks include inoltre il supporto alle mod, ufficiali e non (fan-made); c'è anche Quake 64, già disponibile all'interno della collezione Remastered.

Quake Remastered è già disponibile al download al prezzo consigliato di 9,99 euro, su PC, PlayStation 4, Xbox One, e su Nintendo Switch.

Il gioco è incluso nel catalogo di Xbox Game Pass e, pertanto, può essere riscattato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati su PC e sulle console Xbox; inoltre, la riedizione può essere giocata in qualsiasi momento tramite xCloud, disponibile con l'abbonamento Ultimate. Dulcis in fundo, Bethesda ha annunciato l'imminente arrivo di un aggiornamento next-gen che renderà Quake Remastered pienamente compatibile con PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.