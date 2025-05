DOOM: The Dark Ages: a giugno arrivano path tracing e Ray Reconstruction

NVIDIA ha annunciato, insieme a id Software e Bethesda Softworks, che DOOM: The Dark Ages riceverà un aggiornamento che introdurrà path tracing e Ray Reconstruction nel mese di giugno.

Il titolo, basato sul motore grafico idTech 8, offre attualmente supporto nativo al ray tracing per i riflessi e alla "global illumination", garantendo così effetti di luce realistici, ma anche pieno supporto a un'ampia gamma di tecnologie NVIDIA RTX, tra cui DLSS 4 con Multi Frame Generation su GeForce RTX 5000, a cui si aggiungono DLSS Super Resolution su tutte le serie RTX (e Frame Generation sulle RTX 4000), DLAA e NVIDIA Reflex.

Anche Ray Reconstruction sarà attivabile su tutte le GPU GeForce RTX, dalla serie 2000 in poi. La tecnologia, in buona sostanza, si occupa di migliorare il ray tracing servendosi dell'intelligenza artificiale anziché dei classici denoiser per generare pixel di qualità superiore tra i raggi campionati. Questo è necessario perché la pipeline di illuminazione del ray tracing non va sempre d'amore e d'accordo con l'upscaling (ulteriori informazioni qui).

L'approdo del path tracing consentirà a DOOM: The Dark Ages di raggiungere nuove vette qualitative, ma Frame / Multi Frame Generation saranno imprescindibili per ottenere una buona esperienza. NVIDIA sostiene che il DLSS 4 garantirà un frame rate maggiore fino a 7 volte rispetto al rendering nativo (4K con RTX 5090).

NVIDIA ha condiviso alcuni screenshot comparativi per mostrare l'impatto del path tracing rispetto al ray tracing nel primo caso e, nel secondo, del DLSS 4 sulla qualità grafica del titolo id Software:

NVIDIA ha colto l'occasione del COMPUTEX 2025 per annunciare che il DLSS 4 è ora disponibile in oltre 125 giochi e app, con altri in arrivo come F1 25, Crimson Desert, FBC Firebreak e Portal RTX. Quest'ultimo, in particolare, sarà aggiornato in queste ore con DLSS 4 e Neural Radiance Cache. A proposito di mod basate su RTX Remix, sono oltre 100 quelle rilasciate e ben 350 quelle in sviluppo per dare a vecchi giochi un aspetto più moderno e attuale.