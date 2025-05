Space Cadet Pinball: il gioco di WindowXP rinasce per Android! Ora è gratis su Google Play Store

Il celebre Space Cadet Pinball, storico gioco incluso in Windows XP, approda su Android in una versione fedele all’originale: download gratuito, nessuna pubblicità, leaderboard integrata e supporto multilingua per un tuffo nella nostalgia.

Chiunque abbia vissuto l’epoca di Windows XP ricorda con affetto, il gioco di flipper 3D che ha intrattenuto milioni di utenti in tutto il mondo. Oggi, a distanza di oltre vent’anni dal suo debutto, questo titolo iconico torna a far parlare di sé grazie a un porting fedele per, pronto a conquistare una nuova generazione di giocatori e a regalare una ventata di nostalgia ai veterani del PC.



Il ritorno di Space Cadet Pinball: la storica esperienza Windows ora disponibile su Android

La nuova versione di Space Cadet Pinball per Android non è un remake né una rivisitazione moderna: si tratta della trasposizione autentica del gioco originale, sviluppata partendo dal codice decompilato da k4zmu2a su GitHub e portata su mobile dal developer Kyle Sylvertre. Qui il linkl per scaricarlo.

Il risultato è una versione perfettamente ottimizzata per touchscreen, con i lati sinistro e destro dello schermo che funzionano da pulsanti per le palette, mentre un tap sull’estrema destra attiva il lanciapalle. Il gioco gira in modalità portrait, perfetto per l’utilizzo su smartphone, e pesa meno di 5MB.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa versione è la totale assenza di pubblicità e acquisti in-app: Space Cadet Pinball su Android è completamente gratuito, senza banner invasivi o interruzioni, proprio come nella sua incarnazione storica su Windows. Il developer ha dichiarato di aver voluto semplicemente “vederlo su Android con una classifica Google Play”, e infatti è presente l’integrazione con Google Play Games per confrontare i propri punteggi con quelli degli altri utenti. Non manca il supporto a ben 18 lingue, che rende il gioco accessibile a un pubblico globale.