PlayStation 5 PRO torna su Amazon: la console Sony più potente ora costa 726

La nuova versione di PlayStation 5 con hardware potenziato è nuovamente disponibile su Amazon a 726€. L'offerta riguarda la console venduta e spedita direttamente da Amazon, dettaglio cruciale per evitare rischi e contraffazioni

In collaborazione con Amazon

PlayStation 5 PRO fa ritorno su Amazon con un prezzo aggiornato e competitivo: 726€ , spedizione inclusa. Il modello proposto è venduto e spedito direttamente da Amazon, un fattore importante vista la comparsa, in passato, di venditori terzi poco affidabili che hanno approfittato dell'elevato interesse per la nuova console. La disponibilità rimane limitata, quindi l’acquisto tempestivo è consigliabile per chi è interessato a portarsi a casa la versione più potente della console Sony.

A distinguere PS5 PRO dalla versione standard è un comparto hardware rivisitato in collaborazione tra AMD e TSMC. La CPU mantiene gli 8 core su architettura Zen 2, ma è la GPU a fare il salto in avanti più marcato: le unità di calcolo aumentano del 67%, con una memoria video il 28% più veloce. Questi aggiornamenti si traducono in un incremento delle prestazioni grafiche fino al 45% nel rendering.

L'incremento prestazionale permette a PS5 PRO di gestire meglio le tecniche di upscaling e ray tracing, due ambiti chiave per i titoli di nuova generazione. L’architettura rivista si riflette in tempi di caricamento ridotti, frame rate più stabili e una resa visiva più pulita, specialmente nei giochi ottimizzati per questa piattaforma. Il salto qualitativo è evidente nei titoli che sfruttano le nuove librerie grafiche e i carichi computazionali elevati.

Oltre alla GPU potenziata, anche la gestione termica e il consumo energetico beneficiano delle scelte progettuali più efficienti. La console mantiene un design simile alla versione standard, ma con una struttura interna rivista per sostenere l’aumento di potenza. Rimangono invariati i supporti per il catalogo di giochi PlayStation 5 e la retrocompatibilità con quelli per PlayStation 4.

Infine, trattandosi della console venduta e spedita da Amazon, l’acquisto offre anche tutte le tutele previste dal servizio clienti del colosso dell’e-commerce. Chi cerca la massima potenza in ambito console, oggi ha un'opzione concreta.