Naughty Dog, un gioco segreto in lavorazione oltre a Intergalactic: cosa nasconde Druckmann?

Neil Druckmann ha confermato che Naughty Dog è attualmente impegnata su due titoli. Oltre a Intergalactic: The Heretic Prophet, lo studio sta sviluppando un secondo progetto ancora non annunciato.

Naughty Dog sta sviluppando due titoli in parallelo: uno è Intergalactic: The Heretic Prophet, l'altro rimane ancora avvolto nel mistero. A confermarlo è stato Neil Druckmann, creative director dello studio, durante un'intervista al podcast "Press X to Continue".

Druckmann ha spiegato di essere fortemente coinvolto nello sviluppo di Intergalactic, di cui firma la sceneggiatura insieme a Clair Carré e dirige il progetto con i game director Matthew Gallant e Kurt Margenau. Il team creativo è strutturato in modo da permettere una certa autonomia, e Druckmann ha raccontato come talvolta si trovi piacevolmente sorpreso - o in disaccordo - con le decisioni prese in sua assenza.

Accanto a questo progetto, Naughty Dog sta portando avanti lo sviluppo di un secondo gioco non ancora annunciato. In questo caso, Druckmann ha un ruolo più distaccato, operando come produttore esecutivo e mentore. "Mi piace poter passare da un ruolo creativo a uno più manageriale, rende il lavoro sempre fresco e stimolante", ha dichiarato.

Non sono stati forniti dettagli su questo secondo titolo, ma le speculazioni coinvolgono figure come Shaun Escayg e Anthony Newman, rispettivamente responsabili di Uncharted: L'Eredità Perduta e The Last of Us Parte II.

Riguardo a un possibile The Last of Us Parte III, Druckmann ha rilasciato dichiarazioni contrastanti nel corso del tempo, alimentando dubbi sul futuro della celebre saga. Al momento, la priorità sembra essere Intergalactic, previsto per il 2027.

La conferma di una doppia produzione in corso segna un momento importante per Naughty Dog, che già in passato aveva annunciato l'intenzione di lavorare a più giochi single player, soprattutto dopo la cancellazione del progetto multiplayer legato a The Last of Us. La curiosità è quella di capire se lo studio saprà mantenere alta la qualità che l'ha caratterizzato finora pur disperdendo energia e idee su due fronti.