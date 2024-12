Torino: urla e bestemmie nella notte mentre gioca alla PlayStation, la vicina prova ad accoltellarlo

A Torino una signora di 60 anni ha tentato di accoltellare il figlio della sua vicina di casa perché urlava e bestemmiava durante la notte mentre giocava con la PlayStation. Non ci cono feriti gravi fortunatamente, ma la vicenda proseguirà in tribunale.

In un condominio di corso Cincinnato, a Torino, una donna di 60 anni ha provato ad accoltellare il figlio della vicina, trentenne, poiché esasperata dalle urla e dalle bestemmie fino a tarda notte mentre giocava alla PlayStation. La madre dell'uomo è intervenuta per difenderlo riportando diverse lesioni, fortunatamente non gravi.

Stando alla ricostruzione dei fatti, riportata da La Repubblica, la donna avrebbe esaurito la pazienza e impugnato un coltellaccio da bistecca. Dopodiché si è recata verso la porta della vicina con la quale abita il figlio che ha aperto. L'anziana ha provato ad accoltellarlo, ma la madre è intervenuta per difenderlo riportando una ferita all'avambraccio causata da un fendente della donna armata.

La donna di sessant'anni si è difesa spiegando di aver perso le staffe, dopo mesi che il suo vicino le impediva di riposare durante la notte. Ha anche affermato di non aver avuto alcuna intenzione di fare del male – linea di difesa poco efficace se ti presenti sull'uscio della porta di un vicino con un coltellaccio – ma naturalmente è stata denunciata per aggressione e lesioni.

Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno perquisito entrambe le case dei protagonisti di questa vicenda. Nella camera del trentenne sono state trovate diverse katana appese al muro che gli hanno fruttato una denuncia per detenzione abusiva di armi.

Fortunatamente, nessuno dei soggetti coinvolti è in gravi condizioni. La madre dell'uomo, l'unica ad aver riportato lesioni, è stata portata al pronto soccorso, medicata e dimessa con solo qualche giorno di prognosi.