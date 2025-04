Titanfall 3 nella fase avanzata dello sviluppo e con Unreal Engine 5

Secondo una fonte considerata affidabile, Titanfall 3 sarebbe in fase avanzata di sviluppo e basato su Unreal Engine 5. Il gioco includerebbe una campagna single player, modalità multiplayer classiche ed elementi nuovi come un sistema meteorologico e l’integrazione di personaggi da Apex Legends. Il titolo completo potrebbe essere Titanfall 3: Escape From The Frontier

Una nuova ondata di indiscrezioni alimenta l'attesa per il ritorno di Titanfall, già anticipato lo scorso anno. Il terzo capitolo della serie, secondo quanto riportato dall’utente Osvaldatore su X, considerato un leaker affidabile da più fonti, sarebbe intitolato Titanfall 3: Escape From The Frontier e il suo sviluppo sarebbe quasi concluso.

Titanfall 3 sarebbe basato su Unreal Engine 5 e proporrebbe una campagna single player, assente nel primo capitolo e molto apprezzata nel secondo. Sul fronte multiplayer, tornerebbero modalità note come Team Deathmatch, Control e Arenas, oltre a Extraction, un’aggiunta nuova per la serie. Il gioco includerebbe anche tutte le modalità più popolari già viste in Titanfall 2.

More Titanfall 3 info:



• Unreal Engine 5

• Almost complete

• Singleplayer campaign

• Live service (with Battle Passes)

• Main mode: Extraction

• Other modes: TDM, Control, Arenas, "all Titanfall 2 classic modes"

• Some returning Apex characters

• Weather system pic.twitter.com/NeLdklnxjW — Osvaldatore (@Osvaldatore) April 9, 2025

Tra le novità più discusse c’è la possibile presenza di un sistema meteorologico dinamico, anche se non è ancora chiaro se verrà applicato alla campagna, al comparto online o a entrambi. Il leak suggerisce inoltre l'inclusione di alcuni personaggi di Apex Legends, il che collegherebbe così i due universi creati da Respawn Entertainment.

Nonostante il leak indichi che il progetto è quasi pronto, mancano conferme ufficiali e non ci sono informazioni su una data di uscita o un eventuale annuncio. L’ipotesi più realistica è che Titanfall 3 possa essere svelato entro la fine dell’anno o nei primi mesi del prossimo.

I due Titanfall fin qui rilasciati sono sparatutto in prima persona che combinano combattimenti frenetici a piedi con l'uso di giganteschi mech chiamati Titan. Il primo capitolo, uscito nel 2014, puntava tutto sul multiplayer online e introdusse un sistema di movimento fluido con corse sui muri, jetpack e mappe verticali. Titanfall 2, pubblicato nel 2016, ampliò l’esperienza con una campagna singleplayer molto apprezzata per il ritmo, il design dei livelli e il legame narrativo tra il protagonista e il suo Titan, BT-7274. Il secondo capitolo mantenne e migliorò le modalità multiplayer, affermandosi come uno degli shooter più tecnicamente solidi e creativi della sua generazione.

Titanfall 3 non è l'unico progetto in fase di lavorazione presso Respawn, visto che la software house, insieme a Bit Reactor, sta lavorando su uno strategico a turni ambientato nell'immaginario di Star Wars che dovrebbe avere il nome definitivo di Star Wars: Zero Company.