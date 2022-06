Tim Sweeney (CEO Epic Games): la criptovaluta Fortnite Token è una truffa

Il CEO di Epic Games Tim Sweeney è intervenuto su Twitter per segnalare che la criptovaluta nota con il nome di Fortnite Token "è una truffa" e che i suoi autori non sono autorizzati a promuoverla. I creatori di Fortnite Token, tuttavia, hanno respinto le accuse del guru della grafica 3D, affermando che il loro progetto è "privo di un proprietario o di una grossa struttura aziendale alle spalle".

Il Fortnite Token è apparso per la prima volta nella parte conclusiva del 2021 ma fino a oggi è rimasto piuttosto in ombra, per acquisire notorietà dopo gli interventi di Sweeney su Twitter. Il CEO di Epic è intervenuto dopo aver letto gli annunci a proposito della possibilità di fare il minting (equivale all’emissione di una valuta fiat) dei primi NFT legati al Fortnite Token e venderli su OpenSea. Ha scritto su Twitter "It's a scam", "È una truffa".

Questo ha provocato la risposta degli autori del progetto di criptovalute, il quale richiama nel proprio logo la F di Fortnite. "Fortnite Token non è una truffa" hanno scritto su Twitter. "È un progetto di criptovaluta creato dai fan del gioco Fortnite, gestito dalla community e con un lancio equo, senza un proprietario o una struttura aziendale alle spalle o un CEO che decide sul suo futuro". Al che è arrivata una contro risposta dello stesso Sweeney: "Non è così che funzionano i marchi e i diritti d'autore. Non è possibile utilizzare il nome e le immagini di Fortnite senza le dovute autorizzazioni". Poco dopo, in un lungo scambio di tweet, ha minacciato di ricorrere all'ufficio legale di Epic.

In passato, Sweeney aveva avuto posizioni molto più morbide a proposito delle criptovalute in abbinamento al gaming. Nell'ottobre del 2021, infatti, affermava che, sebbene Epic non includerà le criptovalute nei propri giochi, "accoglierà con favore i giochi che fanno uso della tecnologia blockchain a condizione che seguano le leggi pertinenti, divulghino i loro termini e siano classificati in base all'età in maniera appropriata".

Di fatto, proprio nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio del primo gioco con NFT residente sull'Epic Games Store, GRIT. La posizione di Epic è in netto contrasto con quella di Valve, che nel dicembre 2021 ha bandito da Steam tutte quelle applicazioni che fanno uso di tecnologia blockchain e che contemplano metodi di pagamento con valute differenti da quelle a corso legale.

Naturalmente il caso di GRIT è ben differente rispetto al Fortnite Token. Questo è un progetto che usa elementi artistici e lo stesso nome di un gioco, Fortnite, il cui marchio è proprietà di un'altra azienda, Epic Games per l'appunto.