Epic Games Store non come Steam: sì al primo gioco con NFT, si chiama GRIT

Valve ha detto da tempo che non consentirà la presenza di giochi basati sulla blockchain su Steam. La rivale Epic Games, e non è la prima volta, agirà in maniera diametralmente opposta per il suo Epic Games Store, non solo supportando i giochi blockchain ma anche promuovendoli in maniera convinta. A partire da GRIT, il titolo con cui la blockchain esordirà sullo store, sviluppato da GALA Games, una software house di Seattle che ha già condotto esperimenti sul cosiddetto Web3.

GRIT: come Fortnite, ma con gli NFT

Le meccaniche di base di GRIT ricorderanno Fortnite: si tratta, infatti, di un Battle Royale ambientato nel Selvaggio West, dove i giocatori personalizzano il proprio avatar e lo dotano di equipaggiamento e armi specifiche. GALA Games metterà in vendita delle "Gunslinger Box", ognuna delle quali contenenti uno dei 10 mila avatar di GRIT. Ciascuno di essi si caratterizzerà per attributi specifici e un aspetto estetico unico, e sarà rappresentato sulla blockchain tramite un token. Acquistando uno degli avatar, inoltre, si avranno vantaggi concreti rispetto ai giocatori che non pagheranno, grazie a combinazioni di attributi, equipaggiamento e armi favorevoli.

GRIT è basato su Unreal Engine, sempre di Epic Games, e annovererà una fisica realistica, secondo quanto promette GALA Games. I giocatori devono montare in sella, cavalcare e combattere, individuando la migliore combinazione possibile tra equipaggiamento e armi. Ci saranno più di 400 armi con caratteristiche diverse, tutte ispirate dal Selvaggio West con uno stile old-school. Si potrà giocare in team da due, in squadra o anche da soli, con uno showdown che parte da un treno che procede a velocità e molte altre caratteristiche simili a ciò a cui ci ha abituato Fortnite.

La vendita delle box partirà insieme al Galaverse, previsto dalla giornata di oggi fino all'8 giugno, a Malta. Occasione in cui GALA Games svelerà altri dettagli sul suo progetto. Possiamo fin da subito dire che si tratta certamente di un gioco di nicchia, che può interessare solo quei giocatori che hanno una visione un po' particolare del gaming competitivo, dove la componente a pagamento abilita benefici sugli altri. Detto questo, è interessante monitorare l'andamento di GRIT perché è il primo gioco con NFT distribuito tramite una piattaforma di riferimento come Epic Games Store.

GRIT verrà distribuito gratuitamente, con la versione finale prevista entro la fine del 2022. Altri dettagli si trovano in questo comunicato stampa.