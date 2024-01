The Witcher Remake non sarà una riproposizione 1:1, già scartate le Sex Card

Jakub Rokosz, CEO dello studio impegnato sul remake dei primi due capitoli di The Witcher, è tornato a parlare dei giochi e del progetto sviluppato insieme a CD Projekt RED. Il responsabile ha chiarito che alcune parti del gioco originale verranno tagliate, altre mantenute, altre ancora rifatte ex novo.

Ad occuparsi del progetto è Rebel Wolves, uno studio che raccoglie diversi veterani di CDPR. Rokosz, infatti, ha lavorato sia a The Witcher 2 che a The Witcher 3. Si è detto rammaricato di non aver potuto partecipare allo sviluppo del primo capitolo – è entrato in CDPR in seguito al rilascio di The Witcher – sottolineando che questa è la giusta occasione per rendergli la giustizia che merita.

Per fare ciò ha spiegato che alcune parti verranno semplicemente rimosse rispetto all'edizione del 2007. D'altronde, seppur il gioco rappresenti un cult, il sistema di combattimento risulterebbe obsoleto, così come il comparto tecnico e alcuni elementi che sentono il peso degli anni.

"Prima di tutto, abbiamo bisogno di un'analisi onesta e realistica di quali parti sono semplicemente brutte, obsolete e devono essere rifatte" ha spiegato a Games Radar. Allo stesso modo, il team dovrà "evidenziare le parti che sono grandiose, che dovrebbero essere mantenute o che semplicemente rappresentano dei pilastri chiavi che non possono essere esclusi".

Uno degli elementi che verranno scartati saranno le "Sex Card" presenti nel primo capitolo. Si tratta di elementi collezionabili relativi alle relazioni amorose intrattenute da Geralt che ritraggono le sue "conquiste" in vari livelli di svestizione e, talvolta, in pose a dir poco provocanti. Un contenuto del quale perfino il creatore del sistema ha espresso rammarico per averlo realizzato.

Un altro elemento che verrà con tutta probabilità rimosso, e che i giocatori saluteranno con estrema gioia, potrebbero essere i viaggi nella palude del secondo capitolo. La narrazione, nella versione originale, veniva interrotta da brevi viaggi attraverso un'ampia (e vuota) palude. I remake, invece, saranno completamente open world, il che potrebbe donare al secondo capitolo quella fluidità che fino ad oggi è mancata.

Naturalmente non ci sono informazioni più approfondite, dato che lo stesso team sta valutando individualmente gli elementi di gioco, ma al rilascio manca ancora molto tempo. Sappiamo, infatti, che The Witcher Remake sarà disponibile dopo il rilascio di The Witcher 4 il cui sviluppo inizierà quest'anno e sarà il primo capitolo di una nuova trilogia che segnerà l'abbandono dell'engine interno in favore di Unreal Engine.