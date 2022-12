The Witcher 3: Wild Hunt diventa next-gen con l'update 4.0, ecco come migliora su PC

A partire da oggi, mercoledì 14 dicembre, i possessori di The Witcher 3: Wild Hunt possono scaricare un aggiornamento gratuito che porta l'acclamato action RPG di CD Projekt RED alla versione 4.0. La software house polacca parla di 'patch next-gen' e, effettivamente, l'update introduce un'ampia gamma di novità che vanno a ritoccare il comparto grafico del gioco in maniera molto evidente. Il ray tracing arriva su PS5 e Xbox Series X, ma su PC troviamo diverse feature esclusive che migliorano ulteriormente l'esperienza di gioco.

Facciamo il punto della situazione e scopriamo quali sono le novità più importanti di questo 'nuovo' The Witcher 3: Wild Hunt, un titolo che merita di essere riscoperto, soprattutto se possedete una scheda video di ultima (o penultima) generazione.

Geralt di Rivia abbraccia la next-gen: ray tracing, DLSS e non solo

Dopo aver effettuato il download dell'ultima patch tramite GOG - lo store digitale di CD Projekt - abbiamo aggiornato la nostra copia PC di The Witcher 3 alla versione 4.0. Quest'ultima porta con sé vari miglioramenti grafici e tecnici, ma anche diverse correzioni dedicate alla 'quality of life' del GdR e alcuni contenuti aggiuntivi - questi ultimi ispirati ai personaggi e agli scenari dello show televisivo che Netflix ha dedicato all'opera di Andrzej Sapkowski.

La prima novità che balza all'occhio è sicuramente l'inedita visuale alternativa, grazie alla quale la telecamera, ora più vicina al personaggio, reagisce in maniera dinamica ai combattimenti e ai movimenti dello Strigo. Notiamo inoltre i sorprendenti dettagli del nuovo comparto di texture in 4K, dedicate a Geralt, Yennefer, Triss, Ciri, Eredin e altri comprimari. A tal proposito, ora tutti i personaggi principali proiettano su di sé ombre ad alta risoluzione, anche fuori dalle cutscene.

Migliora anche l'aspetto dell'ambientazione, con nuove texture per il cielo, una vegetazione più dettagliata e specchi d'acqua più realistici. Le migliorie più evidenti vengono però introdotte con il ray tracing, con l'aggiunta dell'illuminazione globale e dell'occlusione ambientale in RT. Quest'ultima tecnologia potrebbe 'appesantire' il gioco, con sensibili ripercussioni sul frame rate, ma si può sempre ricorrere al DLSS (Deep Learning Super Sampling) o all'FSR (Fidelty FX Super Resolution) per migliorare nuovamente le performance del gioco su PC.

Dopo aver osservato i miracolosi effetti del ray tracing su The Witcher 3, abbiamo attivato tutte le opzioni di RT disponibili, ma solo dopo aver impostato il DLSS nella modalità 'Qualità' - quanto basta per raggiungere i 60 fotogrammi al secondo con la nostra configurazione, riproducendo il gioco a 1440p (2560x1440). Il risultato è eccezionale sul fronte visivo, fatta eccezione per qualche sporadico calo di frame rate riscontrato nelle location più 'popolose'.

Gli utenti Windows avranno a disposizione un'altra novità esclusiva: l'impostazione grafica Ultra+, che aumenta significativamente la fedeltà visiva del gioco. Sono otto le opzioni che possono godere di questo nuovo preset, ovvero:

Il numero di personaggi sullo sfondo

La qualità delle ombre

La densità dell'erba

La qualità delle texture

La distanza di visibilità del fogliame

La qualità del terreno

La qualità dell'acqua

Il livello di dettaglio

In maniera simile a quanto fatto da Bethesda per la Anniversary Edition di The Elder Scrolls V: Skyrim, anche CD Projekt RED si è servita del prezioso supporto dei modder e della community per portare nel gioco una serie di contenuti inediti - e completamente 'fanmade'. Queste mod migliorano non solo la grafica, ma anche alcune meccaniche del gameplay e, pertanto, la qualità complessiva del gioco. Nell'elenco sono incluse le seguenti mod:

The Witcher 3 HD Reworked Project di HalkHogan

di HalkHogan HD Monsters Reworked di Denroth

di Denroth Immersive Real-time Cutscenes di teiji25

di teiji25 Nitpicker's Patch di chuckcash

di chuckcash World Map Fixes di Terg500

Altre novità dell'aggiornamento next-gen includono l'avanzamento multipiattaforma: i salvataggi più recenti vengono caricati automaticamente sul cloud e possono essere utilizzati per riprendere la partita anche su altre piattaforme. I giocatori troveranno quattro nuovi item ne 'Le Mie Ricompense' e tra questi troviamo due nuove armature e un set di spade. Inoltre, il supporto multilingua viene espanso con i doppiaggi cinese e coreano.

Gli add-on dedicati a The Witcher, l'omonima serie televisiva di Netflix, introducono una nuova missione secondaria (All'ombra del fuoco eterno), ambientata nel Velen: completandola, i giocatori potranno ottenere alcune ricompense ispirate allo show. C'è un aspetto alternativo per Dandelion (o Ranuncolo), così come un'armatura nilfgaardiana alternativa.

La versione 4.0 di The Witcher 3: Wild Hunt è ora disponibile al download su console e PC. In occasione dell'aggiornamento next-gen, CD Projekt RED ha anche rilasciato la Complete Edition del gioco, che integra le due grandi espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine. In questo momento, la Complete Edition è in vendita su GOG a 10€ (invece di 49,99€).