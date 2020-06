The Witcher 3 per PC gratuito se si possiede una copia PS4 o Xbox One

Quello che rimane uno dei migliori action rpg degli ultimi anni si può adesso riscattare gratuitamente su PC se precedentemente lo si è acquistato per PS4 o Xbox One. Questo è possibile grazie alla funzionalità di integrazione tra piattaforme del client GOG Galaxy 2.0, attraverso il quale è possibile accedere ai giochi di librerie differenti.

I possessori di The Witcher 3 Wild Hunt in versione PS4 e Xbox One possono riscattare una copia gratuita priva di DRM all'interno del client Galaxy 2.0. Quest'ultimo è una sorta di accentratore fra tutte le librerie ed è compatibile con Windows, macOS e Linux, anche se in quest'ultimo caso in via non ufficiale.

In realtà, si può ottenere una copia Galaxy 2.0 di The Witcher 3 prelevandola da altre piattaforme oltre Xbox e PlayStation, ovvero Steam, Origin ed Epic Games. Purtroppo l'iniziativa non prevede la "conversione" da Nintendo Switch: The Witcher 3 è disponibile in questo formato ma la console di Nintendo non è contemplata all'interno della funzionalità di integrazione del client di GOG.

Gli utenti otterranno su PC tutte le espansioni e i contenuti aggiuntivi rispetto alla versione originale che hanno acquistato per le altre piattaforme. Come si legge nelle FAQ, in cui potete consultare i dettagli dell'iniziativa, se si è acquistata la versione The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition si otterrà la GOTY Edition anche su GOG.com.

Per ottenere gratuitamente The Witcher 3 per PC basta scaricare il client di GOG Galaxy e collegare i vari account interessati. Attenzione, perché è possibile riscattare la propria gratuita su GOG.com fino al 23 giugno alle ore 13 italiane.