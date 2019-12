The Witcher 3: nuovo record di giocatori attivi su Steam, complice il successo della serie TV

Al momento del suo lancio, risalente all’ormai ‘lontano’ maggio 2015, The Witcher 3: Wild Hunt aveva raggiunto circa 92,000 giocatori su PC, tra i fan di vecchia data della serie targata CD Projekt RED e i neofiti attratti dalle prime, entusiaste recensioni.

Ebbene, a quattro anni di distanza, il mirabolante record raggiunto al day one è stato appena infranto: oltre 94,000 giocatori stanno giocando a The Witcher 3 nel momento in cui vi scriviamo. Un risultato a dir poco impressionante per un titolo uscito più di quattro anni fa, ma il merito può essere attribuito alla nuova serie TV prodotta da Netflix.

The Witcher 3: Wild Hunt, più giocato oggi che al lancio

La buona notizia è stata diffusa da Marcin Momot, Global Community Lead di CD Projekt RED, che tramite Twitter annuncia il nuovo record di giocatori attivi per The Witcher 3: Wild Hunt. Parliamo sempre di Steam e, dunque, degli utenti che hanno lanciato il gioco su PC - escludendo pertanto gli ulteriori giocatori che hanno recuperato il titolo su console nelle ultime ore.

Nel tweet di Momot leggiamo che ben 93,835 hanno giocato al terzo capitolo della serie The Witcher nel corso della scorsa settimana. È effettivamente un nuovo record, anzi, lo era: oggi, lunedì 30 dicembre, la suddetta cifra è stata nuovamente superata da un picco di 94,651 giocatori attivi registrato nella giornata odierna. A testimoniare tale successo sono le statistiche raccolte dalla stessa piattaforma di Steam e quelle diffuse da SteamDB e Steam Charts.

Dall’attuale classifica Steam dei migliori titoli per conteggio giocatori, scopriamo che anche il capitolo originale (The Witcher: Enhanced Edition) del franchise ha ricevuto un notevole boost, con un picco di 12,531 giocatori registrato oggi. Ottimi risultati anche per The Witcher 2: Assassins of Kings, che lo scorso weekend ha accolto circa 6,600 utenti PC.

Come dicevamo, il ritrovato successo di The Witcher 3: Wild Hunt può essere giustificato dal recente debutto dello show televisivo di Netflix, ispirato a sua volta ai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. La serie che racconta le avventure di Geralt di Rivia, qui interpretato da Henry Cavill (L’uomo d’acciaio), è il terzo debutto di maggior successo nella storia dello streaming on demand - prima di lui troviamo Stranger Things e The Mandalorian.

Certo, anche i recenti sconti natalizi hanno contribuito all’ultimo trionfo di The Witcher 3: Wild Hunt, il quale è stato venduto alle cifre più basse di sempre.