The Witcher 3 moddato 50 volte: ecco come gira in 4K su GeForce RTX 3090

Quando è uscito nel 2015, The Witcher 3 Wild Hunt era uno spettacolo per gli occhi. Ma, nonostante siano passati diversi anni, ancora oggi si difende bene con i suoi panorami vastissimi e i tanti poligoni a comporre ogni schermata. A maggior ragione, se vi si applica qualche mod. Se poi le mod sono addirittura 50, installate contemporaneamente, allora The Witcher 3 può rivaleggiare anche con i titoli modernissimi, se non superarli.

The Witcher 3: 50 mod installate contemporaneamente

È un esperimento che ha fatto Digital Dreams, un team di sviluppo di videogiochi indie olandese. Ha anche rilasciato un video per mostrare come The Witcher 3 con più di 50 mod giri in 4K su un PC super accessoriato con GeForce RTX 3090.

Fra le diverse mod installate, troviamo Vanilla Lighting and Weather 2.0, che serve a migliorare le illuminazioni e gli effetti dipendenti dalle condizioni meteo. Il progetto usa anche The Witcher 3 HD Reworked Project 12.0, una delle mod più famose e più scaricate per The Witcher 3, che aumenta la definizione delle texture. Shades of Iron, invece, introduce nell'action/rpg di CD Projekt RED 125 nuovi nemici, 36 armi e 26 pezzi di equipaggiamento. Ci sono mod anche per aumentare la qualità degli animali e del fuoco.

Digital Dreams ha stilato una lista di tutte le mod che ha usato: la trovate in fondo a questa pagina.

In definitiva, ci troviamo al cospetto dell'ennesimo esempio di come le mod possano prolungare la longevità di un gioco seppure, in questo caso, si tratti di un titolo indimenticabile per molti altri motivi.