The Witcher 3: arriva l'editor ufficiale per le mod, ma solo su PC

Non che la sua mancanza abbia frenato i modder, ma CD Projekt RED ha finalmente ufficializzato l'arrivo dell'editor per le mod ufficiale di The Witcher 3: Wild Hunt. L'add-on sarà completamente gratuito e consentirà agli utenti di generare nuovi contenuti o modificare quelli già esistenti.

La software house aveva accennato diverse volte in passato all'editor, prima di accantonare il progetto e tenerlo in pausa fino ad oggi. Nel frattempo, però, ha seguito attentamente la community dei modder, tanto che alcune delle creazioni sono state integrate nella patch next-gen rilasciata alcuni mesi fa.

We're thrilled to announce that we're working on a mod editor for The Witcher 3: Wild Hunt! ⚔️



It will allow you to create your own experiences in the game by making something completely new or editing existing quests and content. We’re planning on releasing it for free in 2024.… pic.twitter.com/e2kvXRqegZ — The Witcher (@witchergame) November 15, 2023

Certo, probabilmente giunge un po' in ritardo, ma da circa 8 anni, da quando è stato rilasciata, l'ultima avventura di Geralt continua ad accompagnare le giornate di numerosi giocatori. Di conseguenza, avere uno strumento che semplifica l'aggiunta di contenuti e, soprattutto, accessibile a tutti è senza dubbio una notizia che farà piacere ai fan.

Meno contenti, invece, saranno gli utenti console che non potranno fruire di questa opportunità. L'editor, infatti, sarà disponibile esclusivamente per gli utenti PC così come i contenuti generati. Non è chiaro se CD Projekt RED intenda aggiungere strumenti simili anche su Xbox e PlayStation, ma al momento non vi è alcun piano per farlo.

Per quanto riguarda il futuro del franchise, sappiamo che una nuova saga è in sviluppo presso gli studi di CD Projekt, la quale ha stretto una partnership pluriennale con Epic Games. I prossimi giochi della casa polacca, tra cui il prossimo The Witcher e il sequel di Cyberpunk 2077, segneranno l'abbandono del RED Engine in favore del più diffuso e versatile Unreal Engine.