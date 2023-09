Nessuna seconda espansione per Cyberpunk 2077, l'attenzione è concentrata sul nuovo The Witcher

Nell'ultimo incontro con gli investitori, CD Projekt Red ha chiarito che non ci sarà una nuova espansione per Cyberpunk 2077. In seguito all'uscita del DLC Phantom Liberty gran parte degli sviluppatori sarà trasferita a Project Polaris, ovvero sul nuovo gioco di The Witcher, o altri progetti in lavorazione.

La software house polacca, infatti, ha chiarito che attualmente sono ben 260 gli elementi al lavoro sul nuovo The Witcher e, subito dopo il rilascio di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, il team verrà ulteriormente allargato. Tutto ciò nonostante il gdr sci-fi, che al rilascio aveva generato non poco malumore, si sia riposizionato guadagnandosi l'apprezzamento del pubblico.

Adam Kicinski, CEO di CD Projekt Red, ha però chiarito che non si tratta di una scelta legata alle vendite o ai numeri, ma piuttosto dovuta all'aspetto tecnico. Per i prossimi progetti, infatti, la software house ha deciso di mettere da parte il Red Engine, motore di gioco proprietario, in favore dell'Unreal Engine di Epic Games.

"È una decisione tecnologica ad essere onesti. Questa sarà l'ultima volta che lavoriamo su Red Engine, almeno per il momento, e nel prossimo futuro lavoreremo sull'Unreal Engine di Epic. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo deciso che questa sarà l'unica [espansione, ndr]" ha sottolineato Kicinski.

Tuttavia, Phantom Liberty non sarà un addio all'universo di Cyberpunk 2077. In passato si è già parlato di Project Orion, ovvero il sequel del primo capitolo. Tuttavia, si tratta di un progetto ancora in fase di elaborazione, non esiste ancora un concept, ragione per cui l'attesa si prospetta a dir poco lunga.