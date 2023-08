Cyberpunk 2077: Phantom Liberty porta con sé l'update 2.0, con tanti miglioramenti e novità

Come annunciato da NVIDIA a ridosso della Gamescom 2023, Cyberpunk 2077 sarà uno dei primi giochi a supportare il nuovo DLSS 3.5, aggiornamento che, tra le altre cose, introduce il Ray Reconstruction per il miglioramento del denoiser del ray tracing grazie all'intelligenza artificiale.

L'action RPG di CD Projekt RED riceverà questo e non solo in occasione del lancio di Phantom Liberty, prima e unica grande espansione del titolo fantascientifico. Il DLC arriva con l'aggiornamento 2.0 del gioco, gratuito per tutti i possessori di Cyberpunk 2077. L'update introduce consistenti miglioramenti legati al gameplay e nuovi modi di approcciarsi all'azione.

Cyberpunk 2077 passa alla versione 2.0: cosa cambia



Phantom Liberty porterà una ventata d'aria fresca nel mondo di Cyberpunk, catapultando i giocatori in una nuova storia 'spy-thriller' ambientata nel fatiscente distretto di Dogtown. V si darà quindi allo spionaggio e formerà nuove alleanze con personaggi piuttosto eccentrici: tra questi troviamo Solomon Reed, agente FIA esperto in missioni sotto copertura e co-protagonista dell'espansione di Cyberpunk 2077, interpretato dall'attore Idris Elba (Pacific Rim, The Suicide Squad).

Il nuovo trailer mostrato alla Opening Night Live della Gamescom di Colonia s'intitola 'Nuovi modi di giocare' e, di fatto, illustra parte dei nuovi contenuti inclusi in Phantom Liberty e un comparto di funzionalità di gioco inedite. Come viene specificato nella descrizione del trailer, gran parte di queste novità fanno parte dell'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 e, pertanto, saranno disponibili per tutti i giocatori e non solo per gli acquirenti dell'imminente DLC.

Non viene specificato, tuttavia, quali dei nuovi contenuti saranno offerti gratuitamente agli utenti e quali saranno inclusi esclusivamente in Phantom Liberty. Siamo sicuri che le nuove armi e i veicoli mostrati nel filmato faranno parte del DLC, così come la stessa Dogtown ed eventuali nuovi equipaggiamenti per V, mentre le importanti modifiche apportate al gameplay diventeranno parte integrante del gioco base - una volta aggiornato alla versione 2.0.

Parlando di queste modifiche, CD Projekt RED ha mostrato un completo redesign dei cyberware e dell'albero dei talenti - quest'ultimo accoglierà anche il nuovo ramo Relic. Vengono finalmente introdotti i combattimenti con i veicoli: V potrà installare delle armi su alcuni dei suoi bolidi e proteggersi da eventuali agguati o per superare i posti di blocco. A tal proposito, viene migliorata anche l'intera gestione della polizia, che dopo l'update 2.0 reagirà in maniera più realistica ai nostri crimini, dimostrandosi anche più aggressiva quando le circostanze lo richiederanno.

Dopo un lancio a dir poco disastroso a causa degli innumerevoli bug e problemi tecnici, soprattutto su console, Cyberpunk 2077 sembra aver finalmente compiuto la sua evoluzione definitiva. L'update 2.0 e le suddette novità del gameplay arriveranno su PC, PS5 e Xbox Series X/S tramite un aggiornamento gratuito in uscita il 26 settembre, giorno di lancio di Phantom Liberty.