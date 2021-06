The Medium arriva anche su PS5: l'annuncio ufficiale del Bloober Team

Con un annuncio a sorpresa, Bloober Team annuncia l'arrivo di The Medium su PlayStation 5. Rilasciato in esclusiva temporale per PC, Xbox Series X e Series S, l'avventura horror approderà anche sulla console next-gen di Sony, nello stesso anno in cui è stato lanciato sulle piattaforme di Microsoft. Un'ottima notizia per i fan dell'orrore e per gli utenti PS5 che guardavano con interesse a una delle prime esclusive indirizzate alle console della famiglia Xbox.

The Medium approda anche sulla console next-gen di Sony

L'annuncio era già nell'aria da diverse ore, ma solo oggi riceviamo la conferma ufficiale di Bloober Team, software house polacca. The Medium sarà disponibile anche su PlayStation 5 a partire dal 3 settembre 2021. Una notizia che farà felici molti possessori di PS5 e che, a dirla tutta, ci lascia alquanto sorpresi: l'horror è stato rilasciato solo lo scorso gennaio su Xbox Series X|S e PC, con un accordo d'esclusività che, evidentemente, era destinato a durare meno di un anno.

The Medium vede protagonista Marianne, una donna che ha la capacità di visitare il regno degli spiriti. Sfrutterà questa singolare abilità per viaggiare tra il regno terreno e quello spirituale, nel tentativo di risolvere alcuni enigmi e superare gli ostacoli che le si pareranno davanti.

Lo scorso febbraio avevamo dato uno sguardo ravvicinato all'opera del Bloober Team, analizzando le capacità tecniche di The Medium - che, tra le altre cose, supporta le ultime tecnologie di Nvidia, ovvero Ray Tracing e al DLSS. "The Medium dà l'impressione di aver voluto osare qualcosa di decisamente ardito. La modalità "duale" (che comunque non è presente in tutte le fasi di gioco) richiede una capacità computazionale non indifferente, rendendo il gioco di difficile fruibilità in 4K con tutte le configurazioni", spiegavamo nella nostra prova.

Non vediamo l'ora di provare il gioco anche su PlayStation 5: tra le novità principali di questa versione troviamo il supporto alle funzionalità del controller DualSense: il feedback aptico e i trigger adattivi restituiranno un'esperienza di gioco ancora più immersiva.