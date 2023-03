The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, 10 minuti di gameplay nell'ultimo trailer

Come promesso, Nintendo ha diffuso una presentazione dedicata a Tears of the Kingdom, nuovo capitolo della serie The Legend of Zelda e sequel del mai troppo lodato Breath of the Wild. Per parlarci del prossimo action/adventure è intervenuto il producer Eiji Aonuma, che ha illustrato in maniera piuttosto approfondita le principali novità del gameplay.

Abbiamo colto l'occasione per goderci circa 10 minuti di gioco in presa diretta.

Tears of the Kingdom: i nuovi poteri di Link

"Eiji Aonuma, il producer della serie, ci presenta i nuovi poteri di Link in questa dimostrazione del gameplay di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom", recita la descrizione del nuovo filmato disponibile sul canale di Nintendo Italia. Effettivamente, gran parte del trailer è dedicato alle abilità inedite di Link: il protagonista potrà 'manipolare' l'ambiente circostante per superare eventuali ostacoli e raggiungere zone della mappa altrimenti irraggiungibili.

Il primo di questi poteri risponde al nome di Reverto. Vediamo Link in azione, intento a raggiungere le cosiddette isole celesti, che dovrebbero rappresentare parte della nuova regione esplorabile in Tears of the Kingdom. Grazie a Reverto, Link può 'riavvolgere' i movimenti di un determinato oggetto: l'eroe utilizza questo potere su una roccia che era caduta e che può ora risalire verso il cielo trasportando il protagonista verso questa misteriosa area.

Vediamo anche una scena di combattimento: Link affronta un nemico servendosi di un semplice ramo appena raccolto. Grazie all'abilità Compositor, questo ramo può essere combinato con una grande roccia, ottenendo così una nuova arma combinata. Sarà quindi possibile 'fondere' diversi oggetti trovati in giro per il mondo di gioco per creare armi inedite o, come si vede nel filmato, potenti frecce che ottengono effetti aggiuntivi in base all'oggetto impiegato.

Con l'abilità Ultramano, invece, Link potrà sollevare oggetti pesanti e combinarli per costruire vere e proprie imbarcazioni - nel trailer osserviamo la creazione di una zattera improvvisata - e altri oggetti che potremo impiegare nelle fasi esplorative. Aonuma ci mostra altri esempi, tra cui una grossa macchina a quattro ruote e una sorta di mongolfiera.

A proposito di esplorazioni, in alcuni casi Link dovrà raggiungere punti sopraelevati e altre location particolarmente ostiche. Qui entra in gioco il potere Ascensus: "Se vi trovate in un luogo con un soffitto, potete attraversarlo per raggiungere il terreno sopra di esso"; mentre Aonuma illustra il funzionamento di quest'abilità, vediamo Link 'attraversare' il tetto di un piccolo edificio. Questo potere ci permetterà anche di scalare molto facilmente alcune colline.

Il filmato si conclude con una presentazione di una Nintendo Switch OLED in edizione speciale, dedicata ovviamente a Tears of the Kingdom. La limited edition offre un'esclusiva decorazione per la base della console e per i due Joy-Con. Sarà disponibile dal 28 aprile 2023, ovvero un paio di settimane prima del lancio del gioco previstro per il prossimo 12 maggio.