The Last of Us: Parte II, un nuovo corposo gameplay dallo State of Play

La scorsa sera, in occasione dell'ultimo State of Play, abbiamo assistito a una nuova presentazione di The Last of Us: Parte II, che torna a mostrarsi in una lunga sequenza gameplay che anticipa l'imminente debutto previsto per il 19 giugno. A commentare le novità dell'attesissimo sequel è Neil Druckmann, Vice President di Naughty Dog e game director del gioco in questione.

The Last of Us: Parte II, Ellie più agguerrita che mai nel nuovo trailer



La livestream trasmessa da Sony qualche ora fa ci ha permesso di dare un'ulteriore occhiata al full trailer rilasciato non molto tempo fa, ma soprattutto di approfondire la conoscenza del gameplay e delle nuove meccaniche ideate dal team di Naughty Dog.

Gli eventi di The Last of Us: Parte II avranno luogo circa 5 anni dopo il finale del primo capitolo. Ellie, Joel e altri superstiti conducono una vita apparentemente normale nella cittadina di Jackson, uno degli ultimi avamposti sicuri degli Stati Uniti. Come spiega lo stesso Druckmann, la storia ci porterà a scoprire il lato più 'oscuro' di Ellie, la nostra protagonista, così come assisteremo a una brutale rappresentazione della violenza.

Il variegato mondo di gioco ci permetterà di esplorare diversi scenari, partendo dalla già citata Jackson per arrivare a Seattle, passando per diversi quartieri più o meno devastati. Qui ci scontreremo con due diverse fazioni: il gruppo militarizzato del Washington Liberation Front (WLF) e le Iene, una sorta di setta intenzionata a 'purificare' il mondo corrotto dal virus - a modo loro; i due schieramenti perseguono obiettivi diversi e tenderanno spesso a darsi battaglia.

Alcune sezioni del gioco saranno piuttosto vaste ed è per questo motivo che Naughty Dog ha scelto di introdurre un cavallo e persino una barca a motore, che ci consentiranno di muoverci rapidamente nelle aree più vaste del gioco. In ogni caso, ci toccherà prestare attenzione ai nemici che si annidano in questi luoghi, come gli Infetti - o runner, se preferite - i letali Clicker e nuove tipologie di nemici.

Per fortuna, Ellie potrà migliorare il proprio equipaggiamento con una serie di potenziamenti, sbloccabili nel corso dell'avventura raccogliendo determinati materiali. Al giocatore verrà affidata la libertà di scegliere l'approccio più adatto per ogni situazione: si potrà procedere in modalità furtiva, nascondendosi nell'erba per avvicinarsi ai nemici ed eliminarli furtivamente; in alternativa si procederà ad armi spianate, magari chiedendo l'aiuto - quando sarà possibile - del proprio partner, che ci salverà la pelle dagli scontri più pericolosi.

Il trailer mostrato durante l'ultimo State of Play si conclude con una lunga clip estratta dalla campagna. Dalla durata di circa 10 minuti, il filmato ci porta in una sezione avanzata del gioco, ambientata in un ospedale, dove Ellie elimina brutalmente diversi membri del WLF fino ad arrivare all'agognato obiettivo.

Vi ricordiamo che The Last of Us: Parte II sarà disponibile dal prossimo 19 giugno, in esclusiva PlayStation 4. Una settimana prima del lancio (venerdì 12 giugno) vi parleremo in maniera approfondita del gioco, attraverso la nostra Recensione.