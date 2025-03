The Last of Us Parte II Remastered PC: ecco requisiti, caratteristiche aggiuntive e bonus PSN

PlayStation ha condiviso i requisiti di The Last of Us Parte II Remastered in arrivo su PC il prossimo 3 aprile. Tante le novità introdotte nel gioco, parte delle quali saranno disponibili anche per i giocatori PS5 con l'update 2.0.0

Manca ormai poco al rilascio di The Last of Us Parte II Remastered su PC e, con un post sul proprio Blog, PlayStation ha condiviso tutti i dettagli dell'atteso titolo di Naughty Dog. Tante le novità che caratterizzano la versione PC del gioco, ma non manca qualche interessante sorpresa anche per i giocatori PS5.

Una delle caratteristiche che contraddistingue i titoli Sony su PC è il supporto agli schermi ultrawide e The Last of Us Parte II Remastered non fa eccezione: saranno supportati i monitor con rapporto di 21:9 e 32:9 oltre che, come di consueto, le configurazioni a triplo monitor con rapporto di 48:9.

Inoltre, sin dal giorno di lancio, saranno disponibili sia AMD FSR 4.0 sia NVIDIA DLSS 3, entrambi con upscaling e generazione dei frame. Vi saranno impostazioni dedicate a Vsync (con la possibilità di sbloccare il frame rate) e il supporto a DirectStorage. Naturalmente, i giocatori PC potranno configurare manualmente texture, dettagli, effetti volumetrici, occlusione ambientale, ombre e tanto altro per adattare al meglio l'esperienza al proprio hardware.

I requisiti minimi risultano quindi davvero accessibili. In questo caso è possibile giocare con una risoluzione di 720p a 30 fps e il titolo richiede un processore Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1300X insieme a una NVIDIA GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 5500 XT. Il tutto accompagnato da 16 GB di memoria RAM.

I consigliati, che invece consentono di giocare in 1080p 60 fps, suggeriscono un processore Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5 3600 insieme a una NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 5700. Invariata la RAM da 16 GB.

Chi invece desidera spingere la risoluzione a 1440p60 con dettagli "Alti" avrà bisogno di una CPU Intel Core i7-9700K o AMD Ryzen 7 3700X insieme a una GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800. Anche in questo caso 16 GB di memoria RAM sono sufficienti, per cui in generale i requisiti fino a qui risultano piuttosto abbordabili.

Chi invece vuole spingersi a una risoluzione di 4K a 60 fps con dettagli "Molto Alti", allora avrà necessariamente bisogno di una configurazione top di gamma. In questo caso il gioco richiede almeno un processore Intel Core i7-11700K o AMD Ryzen 7 5700X abbinato a una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900 XT, il tutto affiancato da 32 GB di memoria RAM.

In tutti i casi è suggerito l'uso di un SSD come dispositivo di archiviazione con almeno 150 GB di spazio libero.

Per quanto concerne le novità integrate nel gioco, la maggior parte riguardano la modalità "Senza Ritorno". Rispetto all'edizione originale sono stati aggiunti due personaggi giocabili provenienti da The Last of Us Parte I: Bill e Marlene, ognuno di loro con abilità specifiche. Inoltre, trovano spazio quattro nuove mappe: Punto panoramico, Scuola, Strade e Nido.

Infine, i giocatori che effettueranno l'accesso a PSN otterranno la giacca di Jordan A. Mun per Ellie, dal prossimo titolo in uscita di Naughty Dog, Intergalactic: The Heretic Prophet, e 50 punti per attivare funzionalità bonus all'interno del gioco. Tutte le novità elencate arriveranno il giorno del rilascio su PC anche per i giocatori PS5 attraverso l'aggiornamento gratuito del gioco 2.0.0 che comprende anche la correzione di alcuni bug.