The Last of Us Parte II è il gioco più premiato di sempre. Battuto The Witcher 3

È ufficiale: da oggi The Last of Us Parte II vanta il maggior numero di riconoscimenti nella storia dei videogiochi. Il capolavoro di Naughty Dog ha superato il record precedentemente detenuto da The Witcher 3: Wild Hunt, che con i suoi 260 premi GOTY ha difeso il primato per oltre cinque anni. Sono 262, invece, i premi assegnati all'action lanciato in esclusiva su PlayStation 4 nell'estate 2020, come confermato dal portale Gameawards.net.

The Last of Us Parte II colleziona ben 262 premi GOTY

Anche se di poco, The Last of Us Parte II ha apppena superato il pluriacclamato GdR di CD Projekt RED. A darne la notizia è un utente del subreddit di The Last of Us, dove è stato riportato il link al portale che tiene traccia di tutti i premi vinti dai videogiochi.

Scrutando le pagine di Gameawards.net scopriamo che l'opera di Naughty Dog ha collezionato la bellezza di 262 riconoscimenti, di cui 171 assegnati dai media. Gli ultimi premi sono stati conferiti poche ore fa, come riportato dallo stesso @GOTYTracker su Twitter.

1/24+1/25 updates:



The Last of Us Part II: +6 (2 Media, 4 RC)

Cyberpunk 2077: +1 Media pic.twitter.com/YFoxvxjNHr — GameAwards.net (@GOTYTracker) January 26, 2021

Sempre su Gameawards.net possiamo osservare l'andamento del 2020 videoludico. Con nostra piacevole sorpresa, notiamo che The Last of Us: Parte II è affiancato da una produzione indipendente: è Hades, sviluppato da Supergiant Games, con 55 premi ottenuti. Troviamo poi Ghost of Tsushima, altro titolo particolarmente apprezzato dalla critica (50 premi), mentre Cyberpunk 2077 - lanciato poco più di un mese fa - ha già conquistato 26 riconoscimenti.

Ricordiamo che lo scorso dicembre The Last of Us: Parte II aveva conquistato il premio più ambito dell'anno: il Game of the Year. Nel momento in cui vi scriviamo il gioco di Naughty Dog ha una media voto di 93/100 su Metacritic, eppure non si tratta del punteggio più alto del 2020: è Persona 5 Royal a vantare il metascore migliore, con una media voto di 95/100.