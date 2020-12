The Last of Us: Part II è il Gioco dell'Anno 2020 per la giuria dei The Game Awards

Lo scorso giugno The Last of Us: Part II debuttava su PlayStation 4 per continuare a raccontare la storia di Ellie. Quello di Naughty Dog si è rivelato essere molto più di un semplice survival: è un'esperienza profonda e viscerale, capace di trasmettere forte emozioni e di stupire il giocatore con un comparto artistico senza precedenti. Tutti pregi riconosciuti dalla giuria (e dal pubblico) dei The Game Awards, cerimonia in cui l'esclusiva PS4 si è guadagnata il premio di Game of the Year 2020.

GOTY 2020: l'avventura di Ellie e Abby conquista tutti

Alla cerimonia dei The Game Awards trasmessa la scorsa notte, The Last of Us: Part II si è presentato con ben dieci nomination in nove differenti categorie. Al termine della serata si è ritirato con sette premi, tra cui quello più ambito: quello del Gioco dell'Anno 2020.



Tra gli aspetti più apprezzati della produzione Naughty Dog ci sono in primis la regia, curata dal direttore creativo Neil Druckmann, e la componente narrativa, scritta dallo stesso Druckmann e dalla sceneggiatrice Halley Gross, che ha ritirato il premio "virtualmente" durante la cerimonia.

Un altro premio è stato assegnato a Laura Bailey, interprete di Abby in The Last of Us: Part II. La Bailey vince il riconoscimento della categoria Best Performance, battendo la collega Ashley Johnson, anch'essa nominata per The Last of Us: Part II dopo aver prestato la propria voce a Ellie. Non è stata premiata, invece, la colonna sonora composta da Gustavo Santaolalla: nella categoria Score and Music è stato Final Fantasy VII Remake a trionfare, grazie al lavoro svolto da Nobuo Uematsu, Mitsuto Suzuki e Masashi Hamauzu.

Parlando di musica, l'evento organizzato da Geoff Keighley ha visto la partecipazione di Eddie Vedder. Il frontman dei Pearl Jam si è esibito in diretta con Future Days, brano presente in The Last of Us: Part II. La performance dell'artista è stata presentata da Troy Baker, interprete di Joel.

Tanti altri titoli sono stati protagonisti dei The Game Awards 2020 trasmessi poche ore fa. Ghost of Tsushima, ad esempio, ha conquistato il pubblico con i premi Player's Voice e Best Art Direction, mentre la scena indie è stata dominata da Hades e dal popolare Among Us.