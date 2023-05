The Last of Us Parte I su PC, ecco quanto ha venduto nonostante i problemi del porting

Sony sta diventando un player sempre più importante anche nel mondo PC. Se da una parte la casa nipponica non ha fatto mistero di voler distanziare attentamente il lancio delle proprie esclusive first party rispetto a PS5, giochi live service a parte, al tempo stesso gli incassi salgono di anno in anno, malgrado qualche scivolone.

Una slide a uso e consumo degli investitori svela che per l'anno fiscale in corso Sony si aspetta ricavi per 450 milioni di dollari dai giochi PC. Il dato si raffronta con i 250 milioni di dollari dell'anno fiscale precedente, gli 80 milioni di quello ancora prima e dei 35 milioni del 2020.

La slide ci svela che la versione PC di Spider-Man Remastered ha venduto 1,5 milioni di copie e generato 52 milioni di dollari di ricavi dal lancio nell'agosto 2022. Allo stesso tempo, The Last of Us Parte I, introdotto il 28 marzo (meno di un mese fa), ha già totalizzato 368 milia copie e generato 15,5 milioni di fatturato. In passato Sony ha introdotto su PC titoli come Days Gone, God of War, Horizon Zero Dawn, Uncharted: Legacy of Thieves Collection e altri.

Viene da pensare che The Last of Us Parte I avrebbe potuto fare meglio, visto le grandi problematiche tecniche che hanno interessato il gioco su PC (qui la nostra recensione) e che sono in corso di risoluzione. E se in un certo senso l'immagine di Sony è rimasta macchiata da quel passo falso, di certo le casse sorridono: il porting non è certo oneroso quanto una produzione da zero, quindi la scelta di approdare su PC è per Sony un'operazione in positivo da ogni senso la si guardi.