The Last of Us Parte I, finalmente una data per il remake su PC: arriva il 3 marzo 2023

La versione PC di The Last of Us Parte I sarà disponibile dal 3 marzo 2023. L'annuncio è arrivato con un trailer dedicato durante i The Game Awards 2022. Si tratta del remake del primo capitolo uscito nel 2013, poi rimasterizzato per PS4 e già approdato in veste totalmente rinnovata su PS5 in estate (qui le nostre impressioni).

Prosegue quindi l'interesse ormai conclamato di Sony Playstation per il settore PC: God of War, Horizon e ora The Last of Us, senza dimenticare l'annuncio di Returnal proprio ai TGA. La versione PC di The Last of Us Parte I è già preacquistabile su Steam ed Epic Game Store a 59,99€, ma al momento non sono indicati i requisiti di sistema.

The Last of Us Parte I si presenta come revisione totale dell'esperienza originale. Il gioco offre un gameplay moderno, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, non mancano effetti espansi e altre novità: dalla versione PC ci aspettiamo ottimizzazioni specifiche per la piattaforma come l'integrazione di alcune tecnologie tra cui DLSS e FSR.