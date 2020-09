The Game Awards 2020: ecco la data della nuova edizione, live da tre diverse città

A causa della pandemia di COVID-19, gran parte degli eventi in ambito videoludico ha visto un importante ridimensionamento o, in alcuni casi, la cancellazione diretta. Si parla dunque del mancato appuntamento annuale dell'E3 di Los Angeles o del cambio di format della Gamescom di Colonia, ma per quanto concerne i The Game Awards la situazione sembra più promettente.

La celebrazione dei TGA 2020 non verrà annullata. Non solo: sembra che il patron Geoff Keighley abbia intenzione di fare le cose in grande quest'anno, trasmettendo l'evento da tre diversi continenti.



The Game Awards: a dicembre scopriremo il Game of the Year 2020

Come annunciato su Twitter dallo stesso Geoff Keighley, producer e creatore dei The Game Awards, la prossima edizione è prevista per il 10 dicembre 2020. In tale data, la consueta cerimonia di premiazione verrà trasmessa in streaming su Twitch e altri canali: oltre alla 'solita' Los Angeles - location delle precedenti edizioni - verranno coinvolte altre due città, ovvero Londra e Tokyo.

📣🎉 SAVE THE DATE 🎉📣



THE GAME AWARDS

Thursday, December 10



Live from:

🔴 Los Angeles

🔴 London

🔴 Tokyo



A Multiworld Of Wonder Awaits... #TheGameAwards pic.twitter.com/yMLATPsHCJ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 23, 2020

Quello dei TGA 2020 diventa così un vero e proprio evento globale. Keighley non ha ancora svelato i dettagli inerenti alle dirette trasmesse dalle tre città, ma aspettiamoci l'ennesima carrellata di World Premiere per dare uno sguardo ai nuovi annunci preparati da publisher e developer.

Parliamo pur sempre dei The Game Awards ed è giusto spendere qualche parola anche per i premi. Per l'edizione di quest'anno verrà introdotto un nuovo award: Innovation in Accessibility, riconoscimento che sarà assegnato agli sviluppatori "che stanno dando una spinta al medium implementando nuove funzionalità, tecnologie e contenuti per consentire ai titoli di essere giocati e apprezzati da un pubblico ancora più ampio".

Non mancherà l'appuntamento con il Game of the Year 2020: prossimamente scopriremo quali saranno i candidati per il premio più ambito dell'anno. Certo, dobbiamo ancora accogliere un peso massimo quale Cyberpunk 2077, ma sono già in molti a reclamare a gran voce il GOTY - basti pensare a The Last of Us: Parte II, DOOM Eternal o all'apprezzatissimo Half-Life: Alyx. Voi a chi assegnereste questo riconoscimento?