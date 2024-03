The Finals Stagione 2: con il nuovo aggiornamento arriva l'hacking della mappa

A partire da giovedì 14 marzo sarà disponibile la Stagione 2 di The Finals, l'FPS gratuito di Embark Studios che abbiamo recensito lo scorso dicembre. L'aggiornamento introduce numerose novità tra cui armi, equipaggiamenti e una nuova mappa, il tutto caratterizzato da un focus sul collettivo CNS, un gruppo di hacker disonesti che farà la sua prima apparizione nella storia dello show.

Le novità ruotano tutte intorno all'hacking a partire dalla nuova mappa, SYS$HORIZON, uno scenario urbano glitchato e pieno di neon che interferisce con la fase di caricamento del game show e presenta un mix di gameplay verticale e orizzontale. Ponti in volex creano percorsi tra edifici e glitch geometrici fluttuanti, permettendo ai concorrenti di fare parkour attraverso l'arena.

Con la nuova stagione esordirà anche una modalità completamente nuova: Power Shift. I giocatori saranno divisi in due team da 5 elementi il cui obiettivo è spingere una piattaforma attraverso l'arena. Se attaccata dalla squadra nemica, la piattaforma si fermerà o procederà nella direzione opposta. Una modalità simile a "Scorta" presente su altri FPS competitivi come Overwatch. In questo caso, però, la piattaforma attraverserà ogni elemento che incontra sul suo cammino e sarà soggetta alla fisica di gioco.

Ogni build, inoltre, potrà contare su una nuova arma: quelle Leggere sulla pistola 93R; quelle Medie sul fucile d'assalto FAMAS; quelle Pesanti sul fucile a pallettoni KS-23. Le novità più interessanti, però, riguardano gadget e specializzazioni che consentiranno ai giocatori di calarsi nei panni di un membro del collettivo CNS.

I Leggeri otterranno il Gateway, un'abilità che consente di generare due portali a raggio limitato da attraversare per una rapida fuga. I Medi potranno sfruttare lo Smaterializzatore, uno strumento che consente di cancellare temporaneamente superfici come pareti, soffitti, o oggetti in modo da poter vedere, passare e sparare attraverso. Infine, i Pesanti, disporrano del Cubo Antigravità che manipola la gravità, appunto, nelle sue immediate vicinanze sollevando concorrenti e oggetti verso l'alto.

I Medi, inoltre, potranno equipaggiare il Data Reshaper, un gadget che trasforma fortificazioni e oggetti in qualcosa di completamente diverso. Ad esempio, potranno trasformare una mina in una sedia o una torretta in un tavolo e fare breccia tra le linee nemiche. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo direttamente al sito ufficiale del gioco.