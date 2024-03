Il treno di GTA V sarà pilotabile. Dopo 11 anni potrete realizzare il vostro sogno da macchinisti!

Sono trascorsi 11 anni dal rilascio di GTA V, il free roaming di Rockstar che nel corso di ormai tre generazioni di console ha battuto praticamente ogni record. Nonostante l'enorme apprezzamento mai calato in questi anni, vi era ancora un desiderio irrealizzato per i fan: pilotare quell'inarrestabile treno bianco e giallo.

Ebbene, dopo così tanto tempo Rockstar ha deciso di accontentare l'intera community, che ha tentato in ogni modo di placare la macchina con risultati bizzarri e distruttivi, introducendo una nuova missione di GTA Online: Cluckin' Bell Farm Raid. La nuova quest consente ai giocatori di mettersi alla guida del treno e scorrazzare per la città.

La storia ruota attorno a un poliziotto corrotto che tenta di nascondere un traffico di droga attraverso il commercio di hamburger di pollo. L'obiettivo dei giocatori sarà quello di requisire la locomotiva, ferma alla stazione, e completare una serie di obiettivi lungo la tratta.

Sfortunatamente, almeno per il momento, le interazioni con il treno sono accessibili solo attraverso la missione e solo sulla piattaforma multigiocatore. La speranza è che le stesse opportunità vengano introdotte anche nella modalità free roaming, ma per il momento Rockstar non si è pronunciata in tal senso.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il trailer ufficiale dell'atteso GTA VI è già disponibile, seppur manchi una data d'uscita. Gli ultimi rumor collocano l'esordio nel primo trimestre del 2025, ma non vi è stata ancora nessuna conferma al riguardo. Al momento conosciamo esclusivamente le piattaforme sulle quali verrà rilasciato il gioco, ovvero PlayStation e Xbox, a sottolineare ancora una volta che la priorità di Rockstar è il mercato delle console.