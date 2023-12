GTA VI: il trailer batte il record delle 24 ore di MrBeast

Il trailer di GTA VI rilasciato nella notte di lunedì da Rockstar ha già raggiunto il primo record, ottenendo il numero più alto di visualizzazioni in 24 ore (escludendo i video musicali). Un risultato, tuttavia, non del tutto inaspettato considerando l'attesa che perdura da oltre un decennio per il nuovo free roaming di Rockstar.

Complessivamente, in 22 ore, il video di Rockstar ha totalizzato 85 milioni di visualizzazioni, superando i 59,4 milioni ottenuti da MrBeast con il video di agosto, in cui ha raccolto partecipanti per una sfida da tutto il mondo. Tuttavia, il record assoluto rimane di "Butter", il brano del gruppo K-POP BTS, che è stato visualizzato oltre 108 milioni di volte in 24 ore dalla pubblicazione.

Nonostante "tiri più un brano dei BTS che un trailer di Rockstar", la casa americana può vantare numeri di tutto rispetto, soprattutto se circoscritti al settore videoludico. GTA V è il secondo gioco più venduto di sempre preceduto esclusivamente da Minecraft. Inoltre, detiene il Guiness World Record per le maggiori entrate generate nelle prime 24 ore dal rilascio, ben 815,7 milioni di dollari grazie a 11,21 milioni di copie vendute al D1.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023

Va inoltre considerato che il rilascio del trailer è stato quasi improvvisato. Lo studio di Take-Two Interactive, infatti, aveva programmato la pubblicazione per il 5 dicembre, ma sfortunatamente il video è trapelato in anticipo su X (Twitter). A quel punto, Rockstar ha scelto di far rimuovere il filmato trafugato e pubblicarlo di sua mano, in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

In ogni caso, l'uscita del titolo è fissata per un generico 2025, ma le uniche piattaforme citate da Rockstar sono state Xbox Series X|S e PlayStation 5. Alla luce della sua tradizione, è possibile che i giocatori PC dovranno sopportare un'attesa più lunga: lo è stata di 19 mesi per GTA V e di 13 mesi per Red Dead Redemption 2. Se vi steste chiedendo il perché di questa strategia, noi abbiamo provato a rispondere.