The Finals è un successo: 10 milioni di giocatori in due settimane, sorpresi anche gli sviluppatori

Come riporta GamesRadar, nelle scorse ore Rob Runesson di Embark Studios ha dichiarato che The Finals ha raggiunto i 10 milioni di giocatori. Un risultato che sembra aver sorpreso anche il team di sviluppo, il quale non si aspettava una risposta così positiva dalla community.

"Siamo così onorati ed entusiasti della risposta della community finora: 10 milioni di giocatori così presto è qualcosa che non avremmo mai potuto sognare". Un contributo significativo è dato senza dubbio dalla natura free-to-play del titolo, scaricabile gratuitamente da Steam, Xbox Store e PlayStation Store.

Tuttavia, va riconosciuto che 10 milioni di giocatori sono un numero considerevole per una produzione come The Finals. In effetti, non possiamo negare che il gioco sia piaciuto parecchio anche a noi, come potete leggere nella nostra recensione, e non solo per il gameplay frenetico e ben congeniato.

The Finals ha dalla sua un'ottimizzazione eccellente: il gioco è fluido, i bug quasi assenti e il peso complessivo è davvero minimo considerando gli standard odierni (meno di 20 GB su Steam). La compatibilità con la maggior parte delle configurazioni attualmente in uso, quindi, ha dato una forte spinta al titolo.

A questo va aggiunto un utilizzo sapiente del motore di gioco, l'Unreal Engine 5, che dona una profonda dinamicità alle mappe grazie a un livello di distruttibilità quasi totale. Dal punto di vista tecnico, insomma, il gioco di Embark è quasi ineccepibile.

Tuttavia, si tratta di un gioco competitivo che strizza l'occhio soprattutto ai professionisti degli eSport, di conseguenza potrebbe deludere il pubblico più casual e disimpegnato. In ogni caso, il nostro suggerimento – vista anche la modesta quantità di spazio richiesta – è di provarlo. I giocatori PC possono PC possono effettuare il download da Steam direttamente da qui.